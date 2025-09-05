Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Παρασκευής:

Με το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Χοντρό παιχνίδι

• Η Αθήνα ανεβάζει τους τόνους μετά τις βολές από τη Λευκωσία

• Τι κρύβει η διελκυστίνδα για την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

==========

Σε σχέση με την Ευρωζώνη

Ακόμα πιο ακριβά τα δάνεια στη χώρα μας

Μικρότερες οι μειώσεις των επιτοκίων δανεισμού στην Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο και κυρίως στην καταναλωτική πίστη

==========

The Guardian / TA NEA

5,8 εκατ. οι Ελληνες το 2100

• Με τους μετανάστες θα φθάσουμε 7,3 εκατ., εάν τους επιτρέψουμε να έρθουν…

==========

Από τον Δαμιανό

Ζητείται συμφωνία για τους όρους αποχώρησης

• Ανοιξε (και δεν έκλεισε) το θρίλερ της επόμενης ημέρας στη Μονή Σινά

==========

Ερευνα

Αριστα στην ακρίβεια για το καλάθι του μαθητή

==========

Σύνοδος «προθύμων»

Ετοιμες 26 χώρες για εγγυήσεις ασφαλείας

==========

Μαφία καυσίμων

«Βόρειοι» και «Νότιοι» έδιναν ραντεβού κάπου κοντά στα… Τρίκαλα

==========

Τζόρτζιο Αρμάνι

1934 – 2025

Πέθανε ο Maestro που υπέγραψε την ιταλική φινέτσα

==========

Εδώ Βενετία

Το ελληνικό βραβείο και οι προβλέψεις για τους νικητές

==========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Iσπανία – Ελλάδα 86-90

Σπουδαίος Γιάννης και τώρα το Ισραήλ

Ελλάδα – Λευκορωσία

Με προοπτικές και στόχο τη συμμετοχή στο Μουντιάλ