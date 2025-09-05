Πανελλαδική διαμαρτυρία με οικονομικά και θεσμικά αιτήματα πραγματοποίησαν εκπρόσωποι ομοσπονδιών των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων, ενόψει των αυριανών εγκαινίων της 89ης ΔΕΘ.

Μεταξύ άλλων ζητούν, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας, δίκαιες αμοιβές καθώς και ουσιαστική μέριμνα, σεβασμό και αναγνώριση του έργου τους.

Οι ένστολοι αστυνομικοί, πυροσβέστες, λιμενικοί και στρατιωτικοί, εν ενεργεία και εν αποστρατεία συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Λευκού Πύργου και πραγματοποίησαν διαμαρτυρία που κατέληξε στο Διοικητήριο.

Το «παρών έδωσαν» οι γονείς του Γιώργου Λυγγερίδη, του αστυνομικού που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επεισοδίων στου Ρέντη και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.