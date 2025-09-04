Ο βασιλιάς Κάρολος έδωσε το «παρών» στα επίσημα εγκαίνια του Midland Metropolitan University Hospital στο Σμέθγουικ των West Midlands, σκορπίζοντας χαμόγελα και συγκίνηση στους παρευρισκόμενους, ενώ συνομίλησε με καρκινοπαθείς ασθενείς και ιατρικό προσωπικό.

Φορώντας ένα γκρι κοστούμι και κόκκινη γραβάτα διακοσμημένη με αρχαιοελληνικά μοτίβα από το ελληνικό brand Thalassa Collection, ο 76χρονος μονάρχης έγινε δεκτός με ζητωκραυγές από το πλήθος, κατά την είσοδό του στο υπερσύγχρονο νοσοκομείο.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο βασιλιάς συνάντησε ασθενείς, εθελοντές και μέλη του προσωπικού, μεταξύ των οποίων και μια 85χρονη καρκινοπαθή, με την οποία αντάλλαξε ένα χιουμοριστικό σχόλιο για τις δυσκολίες της ηλικίας. «Νιώθω ότι φθείρομαι», του είπε η Τζάκλιν Πέιτζ. «Ξέρω, αυτό είναι το τρομερο. Τα κομμάτια δεν δουλεύουν και τόσο καλά όταν περνάς τα 70», απάντησε εκείνος, με ειλικρίνεια και αυτοσαρκασμό.

Ο Κάρολος είπε επίσης σε άλλον καρκινοπαθή είπε «Δεν πάω κι άσχημα» όταν τον ρώτησε για την πορεία της ανάρρωσής του από τον καρκίνο. Ακόμη ο βασιλιάς συνεχίζει τη θεραπεία του για άγνωστη μορφή καρκίνου με την οποία διαγνώστηκε τον Φεβρουάριο του 2024.

Σε άλλη συνάντηση, ο βασιλιάς συνομίλησε με τον καρκινοπαθή Μάθιου Σίντα, ο οποίος του αποκάλυψε ότι πάσχει από καρκίνο του προστάτη σε τελικό στάδιο. Ο Σίντα, συγκινημένος από τη συζήτηση, σημείωσε μετά την επίσκεψη:«Ήμουν κατενθουσιασμένος. Έδειξε πραγματικό ενδιαφέρον. Χάρηκα που είδα πως αναρρώνει καλά».