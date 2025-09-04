Ένα ιδιωτικό τζετ Gulfstream G150 της εταιρείας Arthur J. Gallagher & Co. προσέκρουσε κατά την προσγείωσή του στον βρεγμένο διάδρομο 34 του αεροδρομίου του Σικάγο.

Το αεροσκάφος πέρασε μέσα από τον περιμετρικό φράχτη και βρέθηκε μόλις λίγα εκατοστά από την οδό Hintz.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) έχουν ήδη ξεκινήσει την έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.