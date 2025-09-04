Ένα ιδιωτικό τζετ Gulfstream G150 της εταιρείας Arthur J. Gallagher & Co. προσέκρουσε κατά την προσγείωσή του στον βρεγμένο διάδρομο 34 του αεροδρομίου του Σικάγο.
Το αεροσκάφος πέρασε μέσα από τον περιμετρικό φράχτη και βρέθηκε μόλις λίγα εκατοστά από την οδό Hintz.
Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB) έχουν ήδη ξεκινήσει την έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος.
✈️ Plane Crash in Chicago!
A Gulfstream G150 from Arthur J. Gallagher & Co. overshot wet Runway 34 at Chicago Executive Airport
Crashing through fence inches from Hintz Road
FAA & NTSB investigating#aviationsafety #planecrash #Chicago #Uranium #Sinner #Chile #Huracán pic.twitter.com/1tZ5OqONyk
— Rapid Reveal (@rapid_reveal) September 4, 2025
- Kissing Bugs: Τα έντομα που «φιλούν» και φέρνουν θάνατο εξαπλώνονται στις ΗΠΑ – Καμπανάκι από ειδικούς
- Καρτέλ στην Κρήτη: Οι πρώτες απολογίες – Οι διάλογοι «φωτιά» για σχέσεις με δικαστικούς και το σχέδιο για συμβόλαιο θανάτου
- ΗΠΑ: Ιδιωτικό τζετ πέρασε πάνω από διάδρομο προσγείωσης στο αεροδρόμιο του Σικάγο και καρφώθηκε σε φράχτη