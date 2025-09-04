Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ισπανία για την 5η αγωνιστική του Γ’ ομίλου του Ευρωμπάσκετ 2025.
Με νίκη η εθνική βγαίνει πρώτη στον όμιλο της.
Κλείσιμο του κάτω διαζώματος στο βόρειο πέταλο της «Opap Arena» για μία αγωνιστική και βαρύ πρόστιμο από την UEFA στην ΑΕΚ για τη συμπεριφορά των οπαδών της στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ.
Η Βοσνία πήρε το εισιτήριο για τις «16» καλύτερες ομάδες του Eurobasket καθώς επικράτησε της Γεωργίας με 84-76. Οι Βόσνιοι έκαναν νίκες στις δύο τελευταίες αγωνιστικές, καθώς την προηγούμενη κέρδισαν την Ελλάδα και τώρα περιμένουν να μάθουν τον επόμενο αντίπαλό τους, που θα προκύψει απο τον Δ’ όμιλο. BOSNIA & HERZEGOVINA QUALIFY FOR THE ROUND […]
Ο θρύλος του τένις Μπιορν Μποργκ διεγνώσθη με καρκίνο του προστάτη, αποκαλύπτει η εφημερίδα Expressen. Ενας από τους κορυφαίους τενίστες όλων των εποχών που έγραψε τη δική του ιστορία στο άθλημα με το απαράμιλλο στυλ του, αποκαλύπτει την περιπέτεια της υγείας του στη νέα αυτοβιογραφία υπό τον τίτλο «Χτύπος της Καρδιάς» που θα κυκλοφορήσει στις 18 […]
Ο Μανόλο Χιμένεθ θα είναι οριστικά ο νέος προπονητής του Άρη και αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη. Μετά την αρχική συμφωνία των δύο πλευρών οριστικοποιήθηκε και η άφιξη του Ισπανού στην Ελλάδα, με τους ανθρώπους του Άρη να τον περιμένουν αύριο (05/09) το πρωί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Ο Χιμένεθ θα φέρει μαζί του ακόμα τέσσερα άτομα τα […]