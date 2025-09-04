Το post του ΛΕΞ στο Instagram στις 16 Αυγούστου, με τη λιτή λεζάντα «Θεσσαλονίκη σύντομα», αποδείχθηκε ο προάγγελος για μία μεγάλη ανακοίνωση: O πιο δημοφιλής ράπερ της σύγχρονης ελληνικής σκηνής επιστρέφει στη «βάση» του.

Όπως ανέβασε σε ένα story χθες (3/9), στις 18 Οκτωβρίου 2025, ο ΛΕΞ θα εμφανιστεί ξανά στο Καυτανζόγλειο Στάδιο Θεσσαλονίκης, όπως είχε κάνει και το 2022, σε μία συναυλία που περίμενε με ανυπομονησία η πόλη.

Η Dynasty επιβεβαίωσε ότι τα εισιτήρια έγιναν sold out μέσα σε λίγες ώρες, με περισσότερα από 30.000 άτομα να συνδέονται στη διαδικτυακή ουρά μέχρι τα ξημερώματα της Τετάρτης.