Το post του ΛΕΞ στο Instagram στις 16 Αυγούστου, με τη λιτή λεζάντα «Θεσσαλονίκη σύντομα», αποδείχθηκε ο προάγγελος για μία μεγάλη ανακοίνωση: O πιο δημοφιλής ράπερ της σύγχρονης ελληνικής σκηνής επιστρέφει στη «βάση» του.
Όπως ανέβασε σε ένα story χθες (3/9), στις 18 Οκτωβρίου 2025, ο ΛΕΞ θα εμφανιστεί ξανά στο Καυτανζόγλειο Στάδιο Θεσσαλονίκης, όπως είχε κάνει και το 2022, σε μία συναυλία που περίμενε με ανυπομονησία η πόλη.
Η Dynasty επιβεβαίωσε ότι τα εισιτήρια έγιναν sold out μέσα σε λίγες ώρες, με περισσότερα από 30.000 άτομα να συνδέονται στη διαδικτυακή ουρά μέχρι τα ξημερώματα της Τετάρτης.
- Συνελήφθη 21χρονος που εξαπάτησε ηλικιωμένη για χιλιάδες ευρώ – Παρίστανε τον ασφαλιστή και τον υπάλληλο
- Ο ΛΕΞ γεμίζει ξανά το Καυτανζόγλειο στις 18 Οκτωβρίου – Sold out μέσα σε λίγες ώρες η συναυλία
- Γιατρός της Πολεμικής Αεροπορίας κατηγορείται για βία και εκφοβισμό γυναικών: «Την είδα με μαυρισμένο μάτι και χείλη χτυπημένα»