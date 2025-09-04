Τραγικό τέλος είχαν οι έρευνες για τον 50χρονο ψαροντουφεκά που αγνοούνταν από το απόγευμα της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου στα Χανιά.

Σύμφωνα με το Cretapost, ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε σήμερα, Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου, χωρίς τις αισθήσεις του από άνδρες του Λιμενικού Σώματος. Η σορός του βρέθηκε σε δύσβατο σημείο, δυσχεραίνοντας την προσέγγιση των αρχών.

Μεγάλη επιχείρηση κινητοποιήθηκε για τη μεταφορά του στην στεριά, με τη συνδρομή πλωτών μέσων και άλλου εξοπλισμού του Λιμενικού.

Ο 50χρονος είχε πάει για υποβρύχιο ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή της Βουλολίμνης, στα Χανιά, και καθώς περνούσαν οι ώρες χωρίς νέα του, η οικογένειά του ανησύχησε. Μετά από επικοινωνία με τις αρχές, στήθηκε εκτεταμένη επιχείρηση εντοπισμού, με τη συμμετοχή στελεχών του Λιμενικού και ιδιωτών, που «χτένισαν» την περιοχή για να τον βρουν.