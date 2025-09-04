Εγκλωβισμένοι είναι αστυνομικοί, σε μεγάλη χασισοφυτεία που εντοπίστηκε στην Κορινθία, καθώς περιμένουν εδώ και μια μέρα τη συνδρομή εναέριων μέσων για την απομάκρυνση των χιλιάδων δενδρυλλίων κάνναβης.

Όπως αναφέρει άρθρο του korinthostv.gr, η επιχείρηση των αστυνομικών αρχών στην Κορινθία οδήγησε στον εντοπισμό και την κατάσχεση 2.012 δενδρυλλίων κάνναβης.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί που συμμετείχαν στο εγχείρημα εδώ και περισσότερο από ένα 24ωρο παραμένουν εγκλωβισμένοι στο σημείο, καθώς οι συνθήκες καθιστούν αδύνατη την απομάκρυνση ή τη μεταφορά των ευρημάτων.

«Το μέρος είναι εξαιρετικά δύσβατο, με δρόμους γεμάτους κινδύνους, που απαιτούν τουλάχιστον μιάμιση με δύο ώρες για να μπορέσει κανείς να απομακρυνθεί με ασφάλεια. Οι αστυνομικοί έχουν αναλάβει τη φύλαξη της μεγάλης φυτείας, ώστε να μην υπάρξουν παρεμβάσεις τρίτων, όμως η παραμονή τους εκεί έχει γίνει πλέον εξουθενωτική. Παρά το γεγονός ότι έχει ζητηθεί συνδρομή με εναέρια μέσα για την επιχείρηση απομάκρυνσης, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία κίνηση προς αυτήν την κατεύθυνση. Το αποτέλεσμα είναι οι αστυνομικοί να παραμένουν αβοήθητοι, χωρίς τα απαραίτητα μέσα, ακόμη και χωρίς φαγητό» αναφέρεται ακόμα μεταξύ άλλων στο δημοσίευμα.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από συστηματική διερεύνηση και αξιολόγηση πληροφοριών από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Κορίνθου, οργανώθηκε συντονισμένη επιχείρηση στην περιοχή. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο, εκχερσωμένο χώρο, εντοπίστηκαν συνολικά 2.012 δενδρύλλια κάνναβης, με ύψος που έφθανε έως και τα 2,5 μέτρα. Όλα τα δενδρύλλια εκριζώθηκαν επί τόπου και κατασχέθηκαν.

Κατασχέσεις και Εξοπλισμός

Επιπρόσθετα, στον χώρο της μεγάλης φυτείας, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν καλλιεργητικό εξοπλισμό, καθώς και σκηνές που είχαν στηθεί για τη διαμονή των δραστών στον χώρο. ι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών συνεχίζονται, με τις αρμόδιες αρχές να ερευνούν το ενδεχόμενο ύπαρξης οργανωμένου κυκλώματος πίσω από τη φυτεία.