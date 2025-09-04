Στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, συνελήφθη ένας άνδρας 21 ετών για συμμετοχή σε τηλεφωνικές απάτες, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Ο συλληφθείς, προσποιούμενος τον υπάλληλο ασφαλιστικής εταιρείας, κατάφερε να αποσπάσει το ποσό των 10.000 ευρώ από ηλικιωμένη γυναίκα.

Σε δεύτερη υπόθεση, ο ίδιος άνδρας επιχείρησε, χωρίς επιτυχία, να εξαπατήσει μια 42χρονη, συστήνοντάς της ότι είναι υπάλληλος επιχείρησης ηλεκτρισμού, με σκοπό να της αποσπάσει τιμαλφή και άλλα αντικείμενα αξίας.

Αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη ο 21χρονος

Οι παραπάνω απόπειρες εξαπάτησης καταγράφηκαν τα τελευταία 24ωρα, ενώ ο νεαρός, μετά τη σύλληψή του, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών. Η αστυνομία εφιστά την προσοχή του κοινού στις αυξανόμενες περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών, επισημαίνοντας ότι οι δράστες συχνά «προσποιούνται εκπροσώπους εταιρειών ή δημόσιων οργανισμών» για να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες.