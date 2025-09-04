Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης είναι οι: 11, 20, 14, 22 5 και αριθμός Τζόκερ το 13 .
Η σορός της Michele Bourda, που αγνοείτο από την 1η Αυγούστου, εντοπίστηκε μετά από εβδομάδες αναζήτησης, ενώ ο σύζυγός της καταγγέλλει καθυστερήσεις στις έρευνες του Λιμενικού
Ελέγχθηκε η μεγάλη φωτιά που έκαψε σημαντικό αριθμό δασικών εκτάσεων και εκτάσεων με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Βρισάς και του Πολυχνίτου στη νότια Λέσβο. Η άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης και των τοπικών αρχών, με την καθοριστική συνδρομή 11 εναέριων μέσων που έκαναν συνεχείς ρίψεις νερού, είχε σαν αποτέλεσμα να περιοριστεί σημαντικά η φωτιά, […]
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε ελαιοτριβείο στην Ορμύλια του δήμου Πολυγύρου Χαλκιδικής. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες με 15 οχήματα καθώς και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα. Λόγω των επικίνδυνων καπνών, στις 20:04 ήχησε το 112 ώστε οι κάτοικοι να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. ο αντιδήμαρχος […]