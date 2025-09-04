Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης είναι οι: 11, 20, 14, 22 5 και αριθμός Τζόκερ το 13 .

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.