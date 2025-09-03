Τη δεκαετία του 1980, όταν το Διαδίκτυο βρισκόταν ακόμα στα σπάργανα, στις χώρες απονεμόταν η δική τους μοναδική διεύθυνση ιστότοπου για να περιηγηθούν σε αυτόν τον αναδυόμενο νέο διαδικτυακό κόσμο. Για παράδειγμα, .us για τις ΗΠΑ ή .uk για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τελικά, σχεδόν κάθε χώρα και έδαφος είχε ένα domain βασισμένο είτε στο αγγλικό είτε στο δικό του όνομα στη γλώσσα του. Αυτό περιλάμβανε και το μικρό νησί της Ανγκουίλα στην Καραϊβική, το οποίο απέκτησε τη διεύθυνση .ai.

Χωρίς να το γνωρίζει η Ανγκουίλα εκείνη την εποχή, αυτό θα γινόταν το μέλλον της.

Με τη συνεχιζόμενη άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI), όλο και περισσότερες εταιρείες και άτομα πληρώνουν την Ανγκουίλα, ένα βρετανικό υπερπόντιο έδαφος, για να καταχωρήσουν νέους ιστότοπους με την ετικέτα .ai.

Ένας από αυτούς είναι ο Αμερικανός τεχνολογικός επιχειρηματίας Dharmesh Shah, ο οποίος νωρίτερα φέτος ξόδεψε, σύμφωνα με πληροφορίες, 700.000 δολάρια για τη διεύθυνση you.ai.

Σε συνέντευξή του στο BBC, ο κ. Shah δήλωσε ότι την αγόρασε επειδή είχε «μια ιδέα για ένα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης που θα επέτρεπε στους ανθρώπους να δημιουργούν ψηφιακές εκδοχές του εαυτού τους, οι οποίες θα μπορούσαν να εκτελούν συγκεκριμένες εργασίες εκ μέρους τους».

Ο αριθμός των ιστότοπων με κατάληξη .ai έχει αυξηθεί περισσότερο από 10 φορές τα τελευταία πέντε χρόνια και έχει διπλασιαστεί μόνο τους τελευταίους 12 μήνες, σύμφωνα με έναν ιστότοπο που παρακολουθεί τις καταχωρήσεις ονομάτων τομέα.

Η πρόκληση για την Ανγκουίλα, η οποία έχει πληθυσμό μόλις 16.000 κατοίκους, είναι πώς να αξιοποιήσει αυτή την προσοδοφόρα ευκαιρία και να την μετατρέψει σε μια μακροπρόθεσμη και βιώσιμη πηγή εισοδήματος.

Όπως και άλλες μικρές νησιωτικές χώρες της Καραϊβικής, η οικονομία της Ανγκουίλα βασίζεται στον τουρισμό. Πρόσφατα, προσελκύει επισκέπτες της αγοράς πολυτελών ταξιδιών, κυρίως από τις ΗΠΑ.

Το στατιστικό τμήμα της Ανγκουίλα αναφέρει ότι πέρυσι καταγράφηκε ρεκόρ επισκεπτών στο νησί, με 111.639 άτομα να επισκέπτονται τις ακτές του.

Ωστόσο, ο τουριστικός τομέας της Ανγκουίλα είναι ευάλωτος στις ζημιές που προκαλούν οι τυφώνες κάθε φθινόπωρο. Η Ανγκουίλα, που βρίσκεται στα βορειοανατολικά του νησιωτικού τόξου της Καραϊβικής, βρίσκεται ακριβώς μέσα στη ζώνη των τυφώνων του Βόρειου Ατλαντικού.

Επομένως, η αύξηση των εσόδων από την πώληση διευθύνσεων ιστότοπων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαφοροποίηση της οικονομίας του νησιού και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητάς του στις οικονομικές ζημίες που μπορεί να προκαλέσουν οι καταιγίδες. Αυτό είναι κάτι που σημείωσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) σε πρόσφατη έκθεσή του για την Ανγκουίλα.

Στο σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2025, η κυβέρνηση της Ανγκουίλα αναφέρει ότι το 2024 κέρδισε 105,5 εκατομμύρια δολάρια Ανατολικής Καραϊβικής (39 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, 29 εκατομμύρια λίρες Αγγλίας) από την πώληση ονομάτων χώρου. Αυτό αντιστοιχεί σχεδόν στο ένα τέταρτο (23%) των συνολικών εσόδων της πέρυσι. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, ο τουρισμός αντιπροσωπεύει περίπου το 37%.

Η κυβέρνηση της Ανγκουίλας αναμένει ότι τα έσοδα από το .ai θα αυξηθούν περαιτέρω σε 132 εκατομμύρια δολάρια Ανατολικής Καραϊβικής φέτος και σε 138 εκατομμύρια το 2026. Αυτό συμβαίνει καθώς υπάρχουν πλέον περισσότερα από 850.000 domain .ai, από λιγότερα από 50.000 το 2020.