Μετά την αποχώρηση του Kia Stinger, η κορεατική φίρμα επιστρέφει με ένα ακόμη πιο φιλόδοξο εγχείρημα: το GT1. Το νέο μοντέλο, προγραμματισμένο για το 2027, θα αποτελέσει την πρώτη ναυαρχίδα της Kia στηριγμένη στην καινούργια “eM” πλατφόρμα του Hyundai Motor Group. Σε αντίθεση με τα EV6 και EV9, που βασίζονται στην E-GMP, το GT1 υπόσχεται μεγαλύτερη ευελιξία, κορυφαία αποδοτικότητα και υψηλές επιδόσεις.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για μπαταρία 113,2 kWh, τη μεγαλύτερη που έχει τοποθετήσει ποτέ η Kia, προσφέροντας αυτονομία 700–800 χιλιομέτρων ανάλογα με την έκδοση. Οι κορυφαίες εκδόσεις θα φτάνουν τους 600 ίππους με διπλό ηλεκτροκινητήρα, ενώ οι βασικές θα ξεκινούν με κίνηση στους πίσω τροχούς. Με τιμή εκκίνησης περί τα 43.000 δολάρια και κορυφαίες εκδόσεις κοντά στα 60.000, η Kia φιλοδοξεί να κάνει πιο προσιτή την ηλεκτρική πολυτέλεια.

Το GT1 δεν είναι απλώς ένα ακόμη ηλεκτρικό. Για την Kia αποτελεί όχημα αλλαγής εικόνας, μετατοπίζοντας τη συζήτηση από προβλήματα ανακλήσεων σε καινοτομία και τεχνολογία αιχμής. Η μάρκα έχει ήδη αποδείξει με το Sportage Hybrid ότι μπορεί να συνδυάσει ισχύ, αποδοτικότητα και προσιτότητα. Με το GT1, στοχεύει να εισέλθει δυναμικά σε έναν χώρο όπου κυριαρχούν ευρωπαϊκά premium σήματα.

Το 2027, η αγορά των ηλεκτρικών θα είναι πιο κορεσμένη από ποτέ, με αντιπάλους όπως το Tesla Model S, το Polestar 5 και τα νέα ηλεκτρικά της Lexus. Ωστόσο, η Kia θέλει να σταθεί επάξια σε αυτό το επίπεδο, παρουσιάζοντας ένα grand tourer που δεν θα πουλά μόνο αυτοκίνητα, αλλά θα αναβαθμίζει συνολικά το brand.

Το GT1 έρχεται ως το πιο τολμηρό ηλεκτρικό της Kia μέχρι σήμερα. Μεγάλη αυτονομία, κορυφαία ισχύς και ελκυστική τιμή το καθιστούν ένα μοντέλο που μπορεί να αλλάξει την αντίληψη για τη μάρκα και να τη φέρει αντιμέτωπη με τους παραδοσιακούς «παίκτες» της κατηγορίας.