Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης:

Νέο ένθετο

Ασφάλιση, συντάξεις, κληρονομιές

Διαθήκες: τι αλλάζει

• Τι θα ισχύει από 1ης Νοεμβρίου και μετά; Και τι ισχύει μέχρι 31 Οκτωβρίου;

• Τι θα γίνει με τα χρέη των κληρονομιών; Και τι με τις ιδιόγραφες διαθήκες;

Διαβάστε επίσης

• Ποια είναι τα 4 SOS πριν επιλέξετε το πότε και πώς θα συνταξιοδοτηθείτε;

• Ποιοι συνταξιούχοι θα πάρουν προσαύξηση, μολονότι εργάζονται; Ποιοι όχι;

============

Πώς εξαρθρώθηκε το κύκλωμα στην Κρήτη

Οι κουμπαριές, οι σύντεκνοι και τα «λερωμένα» ράσα…

• Το μοιραίο λάθος με την αλλαγή πολιτικών στρατοπέδων και τη βόμβα στο σπίτι αστυνομικού

• Τα ξενοδοχεία, οι ακριβές συνήθειες και οι εκβιασμοί

============

Νέα τιμολόγια

Σημαντικές μειώσεις στο ρεύμα

• Τι ανακοίνωσαν οι εταιρείες παροχής μετά και την παρέμβαση της κυβέρνησης

============

Μαξίμου

Ενας στόχος, και τέσσερις κινήσεις

• Οι πρωτοβουλίες για να κλείσουν οι στρόφιγγες των διαρροών προς τα Δεξιά κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα

============

ΠΑΣΟΚ

Μαύρη βίβλος για την οικονομία με πίνακες, αριθμούς και στοιχεία

============

Κατά της Δύσης

Σι, Πούτιν, Μόντι «εις σάρκα μίαν»

• Ενώ η Τουρκία ψάχνει ρόλο πατώντας πάλι σε δύο βάρκες

============

Από τη Ρωσία

Θύμα παρεμβολών η πτήση της Ούρσουλα

============

Ραντάρ

Στα πρόθυρα της πτώχευσης η ΥΠΑ

• Γιατί δεν μπαίνουν στα ταμεία τα έσοδα υπερπτήσεων

============

Στην Αττική

Και άλλα αυτοσχέδια νεκροταφεία για ζώα

============

Εδώ Βενετία

Η ποιοτική στροφή του Ντουέιν Τζόνσον

============

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ποντένσε

Κόκκινος παροξυσμός για τον πορτογάλο εξτρέμ

Στα ερυθρόλευκα και ο Μάντσα

Με την απόκτηση του Ισάκ

Αγγιξε το μισό δισ. η μεταγραφική δαπάνη για τη Λίβερπουλ