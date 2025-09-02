Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης:
Νέο ένθετο
Ασφάλιση, συντάξεις, κληρονομιές
Διαθήκες: τι αλλάζει
• Τι θα ισχύει από 1ης Νοεμβρίου και μετά; Και τι ισχύει μέχρι 31 Οκτωβρίου;
• Τι θα γίνει με τα χρέη των κληρονομιών; Και τι με τις ιδιόγραφες διαθήκες;
• Ποια είναι τα 4 SOS πριν επιλέξετε το πότε και πώς θα συνταξιοδοτηθείτε;
• Ποιοι συνταξιούχοι θα πάρουν προσαύξηση, μολονότι εργάζονται; Ποιοι όχι;
Πώς εξαρθρώθηκε το κύκλωμα στην Κρήτη
Οι κουμπαριές, οι σύντεκνοι και τα «λερωμένα» ράσα…
• Το μοιραίο λάθος με την αλλαγή πολιτικών στρατοπέδων και τη βόμβα στο σπίτι αστυνομικού
• Τα ξενοδοχεία, οι ακριβές συνήθειες και οι εκβιασμοί
Νέα τιμολόγια
Σημαντικές μειώσεις στο ρεύμα
• Τι ανακοίνωσαν οι εταιρείες παροχής μετά και την παρέμβαση της κυβέρνησης
Μαξίμου
Ενας στόχος, και τέσσερις κινήσεις
• Οι πρωτοβουλίες για να κλείσουν οι στρόφιγγες των διαρροών προς τα Δεξιά κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα
ΠΑΣΟΚ
Μαύρη βίβλος για την οικονομία με πίνακες, αριθμούς και στοιχεία
Κατά της Δύσης
Σι, Πούτιν, Μόντι «εις σάρκα μίαν»
• Ενώ η Τουρκία ψάχνει ρόλο πατώντας πάλι σε δύο βάρκες
Από τη Ρωσία
Θύμα παρεμβολών η πτήση της Ούρσουλα
Ραντάρ
Στα πρόθυρα της πτώχευσης η ΥΠΑ
• Γιατί δεν μπαίνουν στα ταμεία τα έσοδα υπερπτήσεων
Στην Αττική
Και άλλα αυτοσχέδια νεκροταφεία για ζώα
Εδώ Βενετία
Η ποιοτική στροφή του Ντουέιν Τζόνσον
Ποντένσε
Κόκκινος παροξυσμός για τον πορτογάλο εξτρέμ
Στα ερυθρόλευκα και ο Μάντσα
Με την απόκτηση του Ισάκ
Αγγιξε το μισό δισ. η μεταγραφική δαπάνη για τη Λίβερπουλ