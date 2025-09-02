Σε ποινή φυλάκισης 15 μηνών με εξαγορά καταδικάστηκε ένας 35χρονος υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος δικάστηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, μετά από επεισόδιο βίας σε αεροπορική πτήση από το Μάντσεστερ προς την Αττάλεια. Ο άνδρας φέρεται να γρονθοκόπησε συνεπιβάτη, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στον αερολιμένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη σωματική βλάβη και διασάλευση της τάξης σε αεροπορική πτήση, ενώ τον αθώωσε από την κατηγορία της απείθειας. Η ποινή μετατράπηκε σε χρηματική, με το ποσό να ορίζεται στα 10 ευρώ ημερησίως. Σημειώνεται ότι η έφεση που άσκησε ο καταδικασθείς είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα, γεγονός που οδήγησε στην άμεση αποφυλάκισή του.

Η απολογία του Βρετανού επιβάτη

Στην απολογία του, ο 35χρονος αρνήθηκε ότι γρονθοκόπησε τον 41χρονο Τούρκο συνεπιβάτη, υποστηρίζοντας ότι τον «έσπρωξε» χωρίς πρόθεση να ασκήσει βία. Ο κατηγορούμενος ζήτησε «συγγνώμη για το συμβάν» και διευκρίνισε ότι το επεισόδιο ξεκίνησε όταν επιχείρησε να μετακινήσει τη θέση του προς τα πίσω για να κοιμηθεί, αισθανόμενος ένα «ταρακούνημα» από τον παθόντα που καθόταν στο πίσω κάθισμα. «Δεν έκανα κάτι με ένταση» ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει μικρή ποσότητα αλκοόλ. Από τις καταθέσεις των μελών του πληρώματος προέκυψε ότι είχε πιει δύο κουτάκια μπύρας.

Η αναγκαστική προσγείωση και η συνέχεια της πτήσης

Το περιστατικό οδήγησε σε αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους στη Θεσσαλονίκη, λίγο μετά τις 11 το βράδυ της προηγούμενης ημέρας. Ο Τούρκος συνεπιβάτης εξετάστηκε επί τόπου από γιατρό που κλήθηκε στο αεροπλάνο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Αφού διαπιστώθηκε ότι ήταν σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι του, το αεροσκάφος αναχώρησε ξανά για τον προορισμό του, χωρίς περαιτέρω προβλήματα.