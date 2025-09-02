Το μεγάλο βήμα στην ψηφιακή διακυβέρνηση και η αναμόρφωση της καθημερινότητας των πολιτών βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης που παραχώρησε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, στο ΕΡΤNews.

Σχετικά με την ψηφιακή πλατφόρμα για τους κοινόχρηστους χώρους και τα τραπεζοκαθίσματα, My Street, ο κ. Παπαστεργίου τόνισε ότι η ευθύνη καταγραφής ανήκει στους δήμους.Ήδη έχουν ενταχθεί πάνω από 70 δήμοι, με τη Θεσσαλονίκη να αποτελεί παράδειγμα καλής πρακτικής. Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας τον Ιούλιο, έχουν καταγραφεί πάνω από 2.000 καταγγελίες πολιτών σχετικά με παράνομες καταλήψεις χώρων. Οι έλεγχοι διενεργούνται από τις Δημοτικές Αστυνομίες και την Ελληνική Αστυνομία.

Επιπλέον, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφέρθηκε και στη νέα νομοθεσία που αφορά στην απαγόρευση πώλησης καπνικών προϊόντων και αλκοόλ σε ανηλίκους, ενοποιώντας την με ψηφιακά μέσα ελέγχου. Οι πωλητές θα υποχρεούνται να ελέγχουν ψηφιακά την ηλικία των πελατών τους, ενώ θα δημιουργηθεί ειδική πλατφόρμα για τον έλεγχο καταστημάτων και εκδηλώσεων. Με αυτόν τον τρόπο, θα αποτρέπεται η είσοδος ανηλίκων σε κλαμπ, καθώς και η διάθεση αλκοόλ σε σχολικές γιορτές που διοργανώνονται ως «ιδιωτικές εκδηλώσεις».