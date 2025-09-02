Η Gazprom της Ρωσίας και η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της Κίνας (China National Petroleum Corporation, CNPC) προχώρησαν σε νέα συμφωνία για την ενίσχυση των ετήσιων προμηθειών φυσικού αερίου προς την Κίνα, αξιοποιώντας τους αγωγούς Power of Siberia και Far Eastern Route. Η σχετική ανακοίνωση έγινε από το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, εν μέσω μιας περιόδου που χαρακτηρίζεται από στενότερη ενεργειακή συνεργασία Μόσχας-Πεκίνου.

Σημειώνεται ότι, όπως είχε αναφέρει πρόσφατα το Reuters, η Κίνα επιδιώκει να ενισχύσει τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου μέσω υφιστάμενων αγωγών, καθώς οι διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία μιας δεύτερης διασύνδεσης δεν σημείωσαν σημαντική πρόοδο.

Η υπογραφή των συμφωνιών έλαβε χώρα με αφορμή την επίσημη επίσκεψη του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, στο Πεκίνο. Ο Πούτιν αναμένεται να παραστεί την Τετάρτη σε στρατιωτική παρέλαση στην Πλατεία Τιενανμέν, τιμώντας την επέτειο λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και την επίσημη συνθηκολόγηση της Ιαπωνίας.

Αύξηση προμηθειών μέσω βασικών αγωγών

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Gazprom, Αλεξέι Μίλερ, οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη σταδιακή αύξηση των παροχών αερίου έως τα 44 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm) ετησίως, έναντι των 38 bcm που διατίθενται σήμερα. Παράλληλα, υπήρξε συμφωνία για την άνοδο των προμηθειών μέσω του Far Eastern Route στα 12 bcm ετησίως, από 10 bcm.

Ο κ. Μίλερ γνωστοποίησε επιπλέον ότι υπογράφηκε νομικά δεσμευτικό μνημόνιο που αφορά την κατασκευή του αγωγού Power of Siberia 2 προς την Κίνα και του διαμετακομιστικού αγωγού Soyuz Vostok μέσω Μογγολίας. Όπως επεσήμανε, «Οι Gazprom και CNPC υπέγραψαν επίσης σήμερα ένα νέο μνημόνιο στρατηγικής συνεργασίας που αντανακλά ένα νέο στάδιο της δουλειάς μας με την CNPC πάνω σε νέα προγράμματα».

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει περαιτέρω το ενεργειακό πλέγμα μεταξύ Ρωσίας και Κίνας, σε μια περίοδο που οι διεθνείς ισορροπίες επαναπροσδιορίζονται, και αναδεικνύει τη στρατηγική προσέγγιση των δύο χωρών στον τομέα της ενέργειας.