Ηλεκτρονικά «ραβασάκια» σε χιλιάδες φορολογούμενους που εμφανίζονται με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2020 ετοιμάζει η ΑΑΔΕ.

Οι κάτοχοι των οχημάτων που πιάστηκαν στην «παγίδα» των διασταυρώσεων που «τρέχει» ο φοροελεγκτικός μηχανισμός στις υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος έτους θα λάβουν από τις 15 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025, ένα e-mail. Με το ηλεκτρονικό μήνυμα θα ενημερώνονται για την οφειλή ενώ η «λυπητερή» με τα πρόστιμα που ανέρχονται στο διπλάσιο της αξίας των τελών κυκλοφορίας του οχήματος θα φτάσει στους φορολογούμενους μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2025.

Ωστόσο, στο μεσοδιάστημα, όπως προκύπτει από εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν την εικόνα των οχημάτων τους και να απαλλαγούν από τα πρόστιμα εφόσον αποδείξουν ότι εξαιρούνταν από τα τέλη κυκλοφορίας του 2020.

Οι κινήσεις στην πλατφόρμα myCAR

Σύμφωνα με τις οδηγίες Πιτσιλή:

– Όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας για το 2020 θα λάβουν, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025 ηλεκτρονικό μήνυμα. Με το email ( ή και με συστημένες επιστολές) της ΑΑΔΕ θα ενημερώνονται για τη δυνατότητα να δηλώσουν μέχρι 31 Οκτωβρίου 2025 μέσω της εφαρμογής myCAR την πραγματική κατάσταση του οχήματός τους υποβάλλοντας το κατάλληλο δικαιολογητικό προκειμένου να εκπέσουν των τελών κυκλοφορίας.

– Την 1η Οκτωβρίου 2025 θα ανοίξει η εφαρμογή στο myCAR με τα οχήματα που εμφανίζουν οφειλές από τέλη κυκλοφορίας έτους 2020 ανά ιδιοκτήτη. Η είσοδος στην πλατφόρμα πραγματοποιείται με κωδικούς Taxisnet. Μέσω της εφαρμογής δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη η κατάσταση του οχήματος για το έτος οφειλής ή και για επόμενα έτη (π.χ. κλεμμένο, διαγραμμένο, σε ακινησία, απαλλασσόμενο, κλπ.) και συνυποβάλλεται το κατάλληλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει τη μη οφειλή των τελών κυκλοφορίας του έτους αυτού.

– Η εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31 Οκτωβρίου 2025. Για περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ειδοποίηση των φορολογούμενων κεντρικά, θα τεθούν στη διάθεση των Δ.Ο.Υ. / ΚΕΦΟΔΕ τα στοιχεία τους για να τους ειδοποιήσουν μέσω ταχυδρομείου με συστημένες επιστολές.

– Μετά την 31 Οκτωβρίου 2025 οι ιδιοκτήτες έχουν τη δυνατότητα μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» να δηλώνουν τον λόγο μη οφειλής τελών κυκλοφορίας επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το γεγονός χωρίς αυτή τους η ενέργεια να ανακόπτει τη διαδικασία της βεβαίωσης.

– Στη συνέχεια οι Φορολογικές Υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο λαμβάνουν την πληροφόρηση για την κατάσταση του κάθε οχήματος βάσει της δήλωσης του ιδιοκτήτη και διορθώνουν την εικόνα του οχήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων , όπως προκύπτει από το σχετικό δικαιολογητικό που επισυνάπτει. Για παράδειγμα, αν για ένα όχημα προκύπτει ότι κυκλοφορούσε στο εξωτερικό για περισσότερα του ενός έτη, τότε διορθώνεται η εικόνα του για όλα τα έτη (τίθεται σε αναγκαστική ακινησία για το ανάλογο χρονικό διάστημα).

– Για τις περιπτώσεις που δηλώνεται παράδοση σε συλλέκτη σιδερικών/απώλεια, και δεν υφίσταται κατάλληλο δικαιολογητικό παρά μόνο υπεύθυνη δήλωση, δεν διορθώνεται η εικόνα του οχήματος, ωστόσο καταχωρείται σχετική σημείωση.

– Οι Φορολογικές Υπηρεσίες προβαίνουν στις σχετικές διορθώσεις μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2025 και στη βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας έτους 2020 έως 5 Δεκεμβρίου 2025.

– Σε κάθε περίπτωση που ιδιοκτήτης οχήματος στον οποίο έχουν βεβαιωθεί τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2020 (μετά του προστίμου), προσκομίσει εκ των υστέρων δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη μη οφειλή, είτε των τελών κυκλοφορίας και του προστίμου, είτε μόνο του προστίμου, τα ανωτέρω γίνονται δεκτά από την αρμόδια Φορολογική Υπηρεσία και η οφειλή διαγράφεται κατά περίπτωση.

– Η πράξη της Φορολογικής Διοίκησης που αφορά τη βεβαίωση τελών κυκλοφορίας προσβάλλεται απευθείας στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια.