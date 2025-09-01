Ασχημα τα μαντάτα για τον Κάρλες Πέρεθ στον Άρη!

Ο Ισπανός αποχώρησε τραυματίας στο 28ο λεπτό του αγώνα κόντρα στον Παναιτωλικό, με τα αποτελέσματα της μαγνητικής να δείχνουν ρήξη έξω πλαγίου συνδέσμου στο γόνατο.

Αυτό σημαίνει ότι ο 27χρονος άσσος τίθεται νοκ-άουτ για τέσσερις έως έξι εβδομάδες και θα επιστρέψει στις αρχές Οκτωβρίου στο καλύτερο σενάριο.

Εφόσον γίνει αυτό, ο Πέρεθ θα απουσιάσει σίγουρα από τις εκτός έδρας αναμετρήσεις κόντρα σε Ατρόμητο και Κηφισιά, χάνοντας παράλληλα και την εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στον Πανσερραϊκό στα τέλη του μήνα. Από εκεί και πέρα θα φανεί εάν θα λείψει παραπάνω από μήνα, δηλαδή έξι εβδομάδες, βάσει της αποθεραπείας του και πώς θα κυλήσει αυτή.