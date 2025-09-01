Ο Σεπτέμβριος αναμένεται να ξεκινήσει με σημαντικές εξελίξεις στον Άρη και με το θέμα του προπονητή στο επίκεντρο.

Η απόφαση για την αποχώρηση του Μαρίνου Ουζουνίδη μοιάζει δεδομένη. Θεόδωρος Καρυπίδης και Ρούμπεν Ρέγες κατέληξαν σε αυτήν την απόφαση από το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, αφού πρώτα μίλησαν για αρκετή ώρα στα αποδυτήρια του «Κλεάνθης Βικελίδης» μετά την ήττα από τον Παναιτωλικό.

Αμφότεροι χρεώνουν στον 56χρονο τεχνικό τόσο ένα μέρος του αποκλεισμού στην Ευρώπη αλλά κυρίως το γεγονός ότι η ομάδα δεν έχει παρουσιάσει την βελτίωση που θα έπρεπε για την εποχή που διανύει. Συν ότι το κλίμα είναι πλέον αρκετά βαρύ για τον Έλληνα προπονητή.

Ο Ρέγες από χθες έχει βγει στην αγορά για την αναζήτηση του νέου προπονητή του Άρη, ρίχνοντας το βάρος κυρίως στην ισπανική αγορά την οποία γνωρίζει αρκετά καλά. Μία αγορά από την οποία προκύπτει τα τελευταία 24ωρα το όνομα του Χάβι Γκράθια, την περίπτωση του οποίου οι ιθύνοντες της ομάδας διαψεύδουν.

Ο Ρέγες θέλει να κλείσει άμεσα τον νέο προπονητή ώστε να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη τα επόμενα 24ωρα και να πιάσει δουλειά, αξιοποιώντας το διάστημα της διακοπής λόγω των Εθνικών.