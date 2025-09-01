Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε χώρο του Μουσικού Σχολείου Παλλήνης, (Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο – Λύκειο Παλλήνης). Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η φωτιά ξεκίνησε περίπου στις 10:40 στην ταράτσα του σχολικού συγκροτήματος, κατά τη διάρκεια εργασιών μόνωσης.

Η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς η φωτιά δεν κατάφερε να εξαπλωθεί και να απειλήσει περαιτέρω τους χώρους του σχολείου. Παράλληλα, δεν υπήρξαν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα, διασφαλίζοντας έτσι την ασφάλεια μαθητών και προσωπικού.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν συνολικά 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το περιστατικό με απόλυτη ασφάλεια.