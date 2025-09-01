Δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών έλαβαν χώρα υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, αναδεικνύοντας τη συνεχή επιτήρηση και ετοιμότητα των ελληνικών αρχών.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, τις μεταμεσονύκτιες ώρες περιπολικό σκάφος προχώρησε στον εντοπισμό και τη διάσωση 51 αλλοδαπών που βρίσκονταν σε σκάφος περίπου 30 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου τους παρασχέθηκε άμεση φροντίδα.

Δεύτερη επιχείρηση νότια της Γαύδου

Το πρωί, ένα σκάφος της δύναμης Frontex προχώρησε στη διάσωση άλλων 39 αλλοδαπών που επέβαιναν επίσης σε σκάφος στη θαλάσσια περιοχή, σε απόσταση 6 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού, ενώ στην περιοχή εκείνη την ώρα επικρατούσαν άνεμοι έως και 5 μποφόρ, καθιστώντας τη διάσωση ακόμα πιο απαιτητική.