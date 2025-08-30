Η γαλλική εφημερίδα Le Canard Enchaîné αποκάλυψε ότι το υπουργείο Υγείας έχει δώσει οδηγίες στα νοσοκομεία της Γαλλίας να προετοιμαστούν για το ενδεχόμενο πολεμικής σύρραξης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τα νοσηλευτικά ιδρύματα καλούνται μέχρι τον Μάρτιο του 2026 να είναι σε θέση να υποδεχθούν και να φροντίσουν, αν παραστεί ανάγκη, από 10 έως και 50.000 τραυματίες στρατιώτες συμμαχικών δυνάμεων.

Μάλιστα, το γαλλικό υπουργείο Υγείας ζήτησε να δημιουργηθούν ιατρικά κέντρα κοντά σε αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς και λιμάνια, ώστε να διευκολυνθεί ο επαναπατρισμός ξένων στρατιωτών.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι «όπως αναφέρουν διάφορες εφημερίδες, μεταξύ των οποίων και η Ouest France, “με αυτή την προοπτική, οι επαγγελματίες υγείας καλούνται να ενταχθούν στην Υπηρεσία Υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων, ανεξάρτητα από τον τομέα στον οποίο ασκούν το επάγγελμά τους”».

Σημειώνεται ότι από τον Μάρτιο που πέρασε, οι γαλλικές αρχές διένειμαν στους πολίτες εγχειρίδιο με οδηγίες επιβίωσης, ακολουθώντας το μοντέλο της Σουηδίας και της Λετονίας.