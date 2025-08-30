Στη σύλληψη ενός 62χρονου υπηκόου Αλβανίας προχώρησαν οι Αρχές, καθώς φέρεται να συνδέεται με τη φωτιά που ξέσπασε στον λόφο της Παλαιοπαναγιάς στην Κάντζα, στην ευρύτερη περιοχή της Παιανίας. Καθοριστικό στοιχείο αποτέλεσε βίντεο-ντοκουμέντο, στο οποίο φαίνεται ο κατηγορούμενος να κινείται με ποδήλατο στην περιοχή λίγο πριν εκδηλωθεί η πυρκαγιά.

Μάλιστα, λίγα λεπτά αργότερα, καταγράφεται η εμφάνιση μαύρου καπνού στο φόντο, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες για εμπλοκή του.

Εκτός από το βίντεο, που παρουσίασε η ΕΡΤ, οι αρχές αξιοποίησαν και μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής για να φτάσουν στα ίχνη του.

Ο 62χρονος συνελήφθη και του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρησμό σε δάσος. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρνείται τις κατηγορίες και φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν βρέθηκε ποτέ στο σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά.

Ο 62χρονος έχει λάβει προθεσμία και πρόκειται να απολογηθεί στον ανακριτή τη Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου.

Δείτε το βίντεο:

Πώς προκλήθηκε η φωτιά

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά είχε ξεκινήσει να καίει σε χαμηλή βλάστηση λίγο πριν τις 16:00 της Τρίτης 26 Αυγούστου, επί της οδού Αγίας Μαρίνας, στην Παιανία, πλησίον της Αττικής Οδού.

Στο σημείο είχαν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες με 15 οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Λόγω της φωτιάς είχε σταλθεί μήνυμα από το 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους να παραμένουν σε ετοιμότητα.