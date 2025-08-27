Ένας 62χρονος αλλοδαπός συνελήφθη σήμερα 27 Αυγούστου στο πλαίσιο του αυτοφώρου από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για εμπρησμό από πρόθεση.

Συγκεκριμένα, ο 62χρονος συνελήφθη για τη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες Τρίτη 26 Αυγούστου στην Παιανία, σε δασική έκταση πλησίον του Ελληνοαμερικανικού Κολλεγίου Αθηνών, στον παράδρομο της Αττικής Οδού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης κινούνταν με ποδήλατο και έβαλε φωτιά χρησιμοποιώντας αναπτήρα.

Στη συνέχεια προσπάθησε να αποκρύψει σακίδιο πλάτης που έφερε, το οποίο εντοπίστηκε από τις Αρχές.

Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων το απόγευμα της Τρίτης οδήγησε στον γρήγορο περιορισμό της πυρκαγιάς, πριν αυτή απειλήσει κατοικίες και γειτονικές εκτάσεις.