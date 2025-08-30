Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου, 30 Αυγούστου, σε γνωστό beach bar στην παραλία Μονολιθίου της Πρέβεζας, προκαλώντας έντονη κινητοποίηση των αρχών.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από λουόμενους που βρίσκονταν στην περιοχή, οι οποίοι άμεσα ειδοποίησαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Στο σημείο έσπευσαν μέσα σε λίγα λεπτά έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα καθώς και κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ., με στόχο τον περιορισμό της φωτιάς και την ασφάλεια των πολιτών.

Σοβαρές ζημιές στο beach bar

Παρά, όπως σημειώνει το onprevezanews.gr, την αποτελεσματική και γρήγορη επέμβαση της Πυροσβεστικής, το εν λόγω beach bar τυλίχθηκε στις φλόγες και υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή. Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τις φλόγες για αρκετή ώρα, ωστόσο η φωτιά εξαπλώθηκε ταχύτατα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές στην εγκατάσταση.

Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί από το συμβάν, καθώς τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι πελάτες που βρίσκονταν στο σημείο πρόλαβαν να απομακρυνθούν εγκαίρως.

Έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει ήδη ξεκινήσει τη διερεύνηση για τα αίτια και τις συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με το τι προκάλεσε τη φωτιά, ενώ το ανακριτικό τμήμα συνεχίζει τη συλλογή στοιχείων από το χώρο του συμβάντος.