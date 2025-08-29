Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέρριψε κατηγορηματικά την ιδέα δημιουργίας ζώνης ασφαλείας μεταξύ των ουκρανικών και ρωσικών δυνάμεων, στο πλαίσιο ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιες προτάσεις αγνοούν τις συνθήκες του σύγχρονου πολέμου.

«Μόνο όσοι δεν κατανοούν την τεχνολογική φύση της σημερινής πολεμικής σύγκρουσης προτείνουν ζώνες ασφαλείας», δήλωσε ο Ζελένσκι την Παρασκευή, απαντώντας σε σχετικές αναφορές ευρωπαϊκών μέσων.

Οι δηλώσεις του ήρθαν στον απόηχο δημοσιεύματος του Politico, το οποίο αποκάλυπτε ότι Ευρωπαίοι διπλωμάτες και στρατιωτικοί αξιωματούχοι εξετάζουν το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης βάθους 40 χιλιομέτρων, ως μέρος μιας πιθανής εκεχειρίας ή μελλοντικής συμφωνίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, ωστόσο, σημείωσε πως ο χαρακτήρας του πολέμου έχει αλλάξει, με την τεχνολογία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) να διαμορφώνει ένα εντελώς νέο επιχειρησιακό περιβάλλον. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απειλή από τα drones δημιουργεί ήδη ένα άτυπο όριο στις περιοχές κοντά στην πρώτη γραμμή, που λειτουργεί σαν «ζώνη ασφαλείας» από μόνο του.

Εν κατακλείδι ιστορικά, τέτοιες ζώνες είχαν εφαρμοστεί σε άλλα μέτωπα συγκρούσεων, όπως η αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη ανάμεσα στη Βόρεια και τη Νότια Κορέα ή το Σιδηρούν Παραπέτασμα που διαχώριζε τη Σοβιετική Ένωση από τη Δύση κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Ωστόσο, ο Ζελένσκι φαίνεται να εκτιμά πως τέτοιου είδους λύσεις είναι αναποτελεσματικές απέναντι στις σύγχρονες μορφές πολέμου.

Πληρφορίες από BBC