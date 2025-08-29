«Όλα είναι υπό έλεγχο» ήταν τα τελευταία λόγια που είπε ο αδικοχαμένος επιχειρηματίας Χαλίτ Γιουκάι, λίγες στιγμές πριν το φορτηγό πλοίο συγκρουστεί με το σκάφος του και το κόψει στα δύο, οδηγώντας τον ίδιο στον βυθό της θάλασσας του Μαρμαρά. Η φράση αυτή, που αποπνέει μια ψευδαίσθηση ασφάλειας, έμελλε να είναι η τελευταία του.

Ο στενός του φίλος και γνωστός Τούρκος ηθοποιός, Κιβάντς Τατλιτούγ, ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που επικοινώνησε μαζί του. Ο ηθοποιός κατέθεσε στις Αρχές, περιγράφοντας λεπτομερώς τη συνομιλία που είχαν λίγο πριν από το τραγικό δυστύχημα.

Όπως μετέδωσε το Live News του MEGA, o Κιβάντς Τατλιτούγ, είπε: «Λίγο πριν το δυστύχημα μιλούσαμε στο τηλέφωνο. Η κλήση έγινε στις 5.09μ.μ. μέσω WhatsApp για 37 δευτερόλεπτα. Ακουγόταν πολύ χαλαρός. Μου είπε ότι όλα ήταν καλά και ότι ο καιρός δεν ήταν κακός. Μου είπε ότι πλησίαζε τον Μαρμαρά και σχεδίαζε να βρίσκεται στην Μποζτζάντα πριν νυχτώσει».

Στη συνέχεια ο φίλος του τον ρώτησε για την ακριβή του τοποθεσία για να υπολογίσει τον χρόνο όταν ξαφνικά άκουσε έναν δυνατό κρότο και έπεσε η γραμμή.

«Τον ρώτησα για την ακριβή του τοποθεσία. Μετά άκουσα έναν ήχο σαν δυνατό άνεμο και η κλήση διακόπηκε. Μετά τον ξανακάλεσα πολλές φορές αλλά δεν έπιανε γραμμή. Πίστεψα τότε ότι του έκλεισε από μπαταρία».

Τουρκικά Μέσα έφεραν στο φως τις αλλεπάλληλες κλήσεις που του έκανε δίχως ανταπόκριση με όλα να δείχνουν πως το μοιραίο συντελέστηκε λίγα λεπτά μετά τις 5 το απόγευμα και συγκεκριμένα στις 5.09μ.μ.

Η σορός παραμένει στον βυθό της θάλασσας

Οι προσπάθειες για την ανάσυρση της σορού συνεχίζονται για 5η ημέρα. Η επιχείρηση θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη εξαιτίας των καιρικών συνθηκών αλλά και της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η σορός μετά από 24 ημέρες στον βυθό της θάλασσας.

Την ίδια ώρα, αίσθηση έχει προκαλέσει η αποκάλυψη πως την ώρα της σύγκρουσης, το πλήρωμα του μεγάλου πλοίου ήταν απασχολημένο με το μπάρμπεκιου που έκαναν στην πρύμνη του καραβιού.

Οι καταθέσεις των ναυτών είναι ενδεικτικές.

«Είπαν ότι θα έκαναν μπάρμπεκιου γύρω στις 4:00 μ.μ. Το μπάρμπεκιου μας ήταν στην δεξιά πρύμνη. Άναψα φωτιά με κομμένα ξύλα. Ο σεφ έφερε τα υλικά. Είδα κομμάτια του σκάφους να επιπλέουν στη δεξιά πλευρά. Όλο το πλήρωμα ανέβηκε στο κατάστρωμα. Γύρω στις 5:20 μ.μ., αφού το πλοίο έκανε ελιγμό προς τα δεξιά, συνέχισε την πορεία του. Είδα ένα σωσίβιο στην επιφάνεια της θάλασσας αλλά δεν το ανέφερα πουθενά γιατί νόμιζα ότι ο καπετάνιος θα ειδοποιούσε».

Τα μέλη του πληρώματος ισχυρίζονται πως εγκατέλειψαν το σημείο γύρω στις 5.20. Δεδομένου ότι η κλήση του Γιουκάι τερματίστηκε απότομα στις 5.09 προκύπτει πως το φορτηγό πλοίο που εμβόλισε και βύθισε το σκάφος του επιχειρηματία τον εγκατέλειψε 11 λεπτά μετά τη μοιραία σύγκρουση.

Σε σοκ η σύζυγός του

Την ώρα που η μια αποκάλυψη διαδέχεται την άλλη, η σύζυγος του, Ράνια, βρίσκεται ακόμη σε κατάσταση σοκ. Τον περίμενε στην Ελλάδα για να πάνε οικογενειακώς για διακοπές στη Μύκονο, όταν ξαφνικά έχασε κάθε επικοινωνία.

Ο τουρκικός Τύπος ασχολείται με την Ελληνίδα σύζυγο του επιχειρηματία με την οποία ο 43χρονος είχε αποκτήσει δύο μικρά αγοράκια.

Στο Live News μίλησε Έλληνας φίλος του Τούρκου επιχειρηματία

Ο επιχειρηματίας που έχασε τη ζωή του είχε δύο καλούς φίλους, έναν πολύ γνωστό Τούρκο ηθοποιό και έναν Έλληνα. Ο Έλληνας φίλος του ανέφερε μιλώντας στο MEGA:

«Κάναμε μαζί διακοπές στην Κύθνο. Γυρίζουμε Αθήνα, καθόμαστε 2 μέρες και φεύγει για να πάει να πάρει το σκάφος από την Τουρκία. Θα έκανε μια στάση στη Μύκονο, για να συναντήσει έναν κοινό μας φίλο, γνωστό Τούρκο ηθοποιό και θα πηγαίναμε όλοι μαζί διακοπές στην Αντίπαρο.

»Το ατύχημα έγινε στη θάλασσα του Μαρμαρά, δύο ώρες αφού έχει ξεκινήσει από Τουρκία. Στο πλοίο δεν υπήρχε κανένας στη γέφυρα όταν έγινε το ατύχημα. Το ατύχημα έγινε 5.09 γιατί εκείνη τη στιγμή μιλούσε με τον φίλο μας τον τούρκο ηθοποιό στο τηλέφωνο. Προφανώς ο Χαλίμπ κατέβηκε στην καμπίνα να μιλήσει, μάλλον δεν θα άκουγε. Εγώ του έστειλα μήνυμα στις 5.31, δεν το έλαβε ποτέ.

»Το ατύχημα έγινε 5.09 γιατί εκείνη τη στιγμή μιλούσανε με τον ηθοποιό και ξαφνικά κόπηκε το σήμα. Έγινε το ατύχημα, δεν φαντάστηκε ο ηθοποιός ότι κάτι συνέβη και ότι τράκαρε με πλοίο, 5.10 τον ξαναπαίρνει, δεν απαντάει, 5.11 του στέλνει μήνυμα και δεν το έλαβε. Το κινητό ήταν ήδη στο νερό. Στις 3 του μίλησα εγώ. Μου λέει ξεκινάω σε μισή ώρα. Και του είπα να με πάρει αν χρειαστεί κάτι».