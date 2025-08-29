Η φημολογούμενη ρομαντική σχέση μεταξύ της Πάμελα Άντερσον και του Λίαμ Νίσον, η οποία ενθουσίασε πολλούς θαυμαστές κατά την προώθηση της ταινίας «The Naked Gun», φαίνεται πως ήταν στην πραγματικότητα μια καλοσχεδιασμένη στρατηγική δημοσίων σχέσεων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του TMZ, το «ειδύλλιο» ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας των ομάδων δημοσίων σχέσεων των δύο ηθοποιών και της Paramount, με στόχο την ενίσχυση της δημοτικότητας της ταινίας.

«Στην πραγματικότητα, μας έχουν πει ότι η Πάμελα και ο Λίαμ δεν είδαν ο ένας τον άλλον από τη στιγμή που σταμάτησαν τα γυρίσματα τον Ιούνιο του 2024 μέχρι την έναρξη της περιοδείας Τύπου περισσότερο από ένα χρόνο αργότερα, τον Ιούλιο του 2025» αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ.

Αν και η χημεία τους στην οθόνη ήταν αδιαμφισβήτητη, φαίνεται πως η πραγματική τους σχέση περιοριζόταν σε επαγγελματικά πλαίσια, χωρίς προσωπικές επαφές.

Κατά το δημοσίευμα, οι δύο ηθοποιοί δεν δείπνησαν ποτέ μόνοι τους και πάντα έτρωγαν μαζί με άλλα άτομα, σε αυστηρά επαγγελματικά πλαίσια, χωρίς να υπάρχει μεταξύ τους ρομαντισμός.

Μάλιστα, στο πλαίσιο του «κόλπου» αναφέρει ότι η Πάμελα Άντερσον είπε ότι έφτιαχνε μάφιν και ψωμί για τον Λίαμ Νίσον, κάτι που επιβεβαίωσε ο ίδιος σε συνεντεύξεις πριν την πρεμιέρα της ταινίας.

Το TMZ επικοινώνησε με εκπροσώπους των δύο ηθοποιών, οι οποίοι όμως μέχρι στιγμής δεν έχουν απαντήσει.