Σκηνές βγαλμένες από ταινία θρίλερ εκτυλίχθηκαν σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία του Βόλου, σκορπίζοντας αναστάτωση και φόβο σε καταστηματάρχες, κατοίκους και διερχόμενους πολίτες.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το thenewspaper.gr, ένας νεαρός άντρας τραβούσε με βίαιο τρόπο από το χέρι μια γυναίκα περίπου ίδιας ηλικίας, η οποία έφερε εμφανή και σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να αιμορραγεί. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην οδό Δημητριάδος, στο ύψος της οδού Κ. Καρτάλη, προκαλώντας σοκ σε όσους έγιναν μάρτυρες της σκηνής. Πολίτες προσπάθησαν να παρέμβουν, φωνάζοντας στον άντρα να αφήσει την κοπέλα, να την ηρεμήσει ή να την οδηγήσει στο νοσοκομείο.

Παρά τις εκκλήσεις και τις έντονες αντιδράσεις, ο νεαρός έδειχνε αμετάπειστος και με επιθετική διάθεση συνέχισε να τη σέρνει, ενώ εκείνη φαινόταν να υποφέρει τόσο από τους τραυματισμούς της, όσο και από την κακομεταχείριση. Μετά από λίγα μέτρα, σύμφωνα με περιγραφές, ο άντρας έκανε στροφή και την οδήγησε προς την οδό Αγίου Νικολάου, όπου είχε σταθμευμένο το αυτοκίνητό του. Εκεί προσπάθησε με τη βία να την επιβιβάσει στο όχημα, ενώ οι φωνές των πολιτών, αλλά και κατοίκων από τα μπαλκόνια, ζητούσαν να την αφήσει ήσυχη. Τελικά, με βιαστικές κινήσεις, άναψε τη μηχανή και έφυγε αναπτύσσοντας ταχύτητα, περνώντας μάλιστα με κόκκινο φανάρι, έχοντας τη γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έχει ήδη καταγγελθεί στην Αστυνομία, η οποία διερευνά την υπόθεση, ενώ δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή η κατάσταση της υγείας της νεαρής γυναίκας. Η υπόθεση προκαλεί έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, με τους αυτόπτες μάρτυρες να μιλούν για μια εικόνα «βγαλμένη από εφιάλτη».