Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανακοινώθηκαν για τον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ, στο ρεύμα προς Λαμία, εξαιτίας εργασιών συντήρησης οδοστρώματος. Οι παρεμβάσεις αφορούν μεγάλο τμήμα του δρόμου και αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την κυκλοφορία στην περιοχή.

Πλήρης αποκλεισμός λωρίδων στο τμήμα από 71,6ο έως 74,7ο χλμ

Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025, θα ισχύουν κυκλοφοριακοί περιορισμοί κατά μήκος του τμήματος από το 71,6ο έως το 74,7ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού, στο ρεύμα προς Λαμία. Ο αποκλεισμός των λωρίδων θα πραγματοποιείται εναλλάξ, αρχικά στην αριστερή λωρίδα και στη συνέχεια στη δεξιά λωρίδα, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, εφόσον οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

Μέτρα ασφαλείας και ενημέρωση οδηγών

Η εταιρεία Νέα Οδός διαβεβαιώνει ότι έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα για την ομαλή εξυπηρέτηση και ασφάλεια των οδηγών. Παράλληλα, θα τοποθετηθεί σχετική προσωρινή σήμανση προκειμένου να ενημερώνονται εγκαίρως όλοι όσοι κινούνται στο συγκεκριμένο τμήμα.

Η εταιρεία ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και υπενθυμίζει πως όλοι οι οδηγοί οφείλουν να τηρούν πιστά τη σήμανση για την αποφυγή ατυχημάτων. «Η προσοχή και η συμμόρφωση με τις οδηγίες αποτελεί ζήτημα πρώτιστης σημασίας για την ασφάλεια όλων», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.