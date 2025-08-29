Η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» για τις ελλείψεις στα Κέντρα Υγείας, με αφορμή τον θάνατο 79χρονης στην Αίγινα, ο οποίος έφερε ξανά στο προσκήνιο τα μεγάλα κενά στο ΕΣΥ, ιδιαίτερα στα νησιά.

Η κ. Παγώνη υπογράμμισε:

«Τα προβλήματα πρέπει να φαίνονται για να λύνονται. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι υπήρξε θάνατος, υπάρχουν ελλείψεις στο Κέντρο Υγείας και πρέπει να διορθωθούν. Παράλληλα, πρέπει να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ ώστε να δούμε τι ακριβώς συνέβη και ποιοι έχουν ευθύνες».

Αναφερόμενη στη στελέχωση, σημείωσε:

«Δεν γίνεται σε ένα Κέντρο Υγείας να υπηρετούν τρεις οδηγοί και να μην υπάρχει κανένας διαθέσιμος σε βάρδια. Χρειάζεται σωστό μηνιαίο πρόγραμμα χωρίς κενά. Αν υπάρξουν κενά, να καλύπτονται από άλλες πηγές – ακόμα και με συμβάσεις ή μπλοκάκι. Όποιος έχει ευθύνη, να λογοδοτήσει».

Η κ. Παγώνη τόνισε ότι τα προβλήματα δεν μπορούν να μηδενίζονται ούτε να αγνοούνται:

«Δεν μπορούμε να λέμε ότι όλα καταρρέουν. Σίγουρα υπάρχουν ελλείψεις, αλλά πρέπει να επισημαίνονται και να διορθώνονται σταδιακά. Έχουν γίνει βήματα, αλλά χρειάζονται ακόμα περισσότερα. Οι πολίτες σε όλη την Ελλάδα – όχι μόνο στην Αθήνα – πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς».

Τέλος, αναφέρθηκε ξανά στην ανάγκη διερεύνησης:

«Η ΕΔΕ πρέπει να δείξει γιατί δεν υπήρχαν βάρδιες. Ειπώθηκε ότι δεν είχαν προκηρυχθεί θέσεις, μετά ότι προκηρύχθηκαν αλλά δεν υπήρξε ενδιαφέρον, και αργότερα ότι ζητήθηκαν οδηγοί με μπλοκάκι χωρίς ανταπόκριση. Δεν μπορεί να μένουμε στις μισές αλήθειες. Χρειάζονται έλεγχοι και διαφάνεια».