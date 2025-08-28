Ο Βρετανός ποδηλάτης και τέσσερις φορές νικητής του Γύρου Γαλλίας, Κρις Φρουμ, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο έπειτα από σοβαρό ατύχημα στην προπόνηση.

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του Φρουμ στο X αναφέρεται:

«Ο Κρις μεταφέρθηκε χθες με αεροδιακομιδή στο νοσοκομείο της Τουλόν, έπειτα από ένα σοβαρό ατύχημα στην προπόνηση (δεν ενεπλάκησαν άλλοι ποδηλάτες ή οχήματα). Ευτυχώς, ο Κρις είναι σε σταθερή κατάσταση και δεν υπέστη τραύματα στο κεφάλι. Ωστόσο, οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν πνευμοθώρακα, πέντε σπασμένα πλευρά και κάταγμα σε οσφυϊκό σπόνδυλο, για τα οποία θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση το απόγευμα. Θα υπάρξει ενημέρωση για την κατάστασή του μετά την επέμβαση».

Πρόκειται για έκτακτη είδηση που βρίσκεται σε εξέλιξη και περισσότερες λεπτομέρειες θα δημοσιευτούν σύντομα.