Ένα σφοδρό κύμα ρωσικών επιθέσεων έπληξε την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, τα ξημερώματα, με τη χρήση κυρίως βαλλιστικών πυραύλων. Ο δήμαρχος της πόλης, Βιτάλι Κλίτσκο, χαρακτήρισε την επίθεση ως «τεράστια», επιβεβαιώνοντας τον βαρύ απολογισμό: τουλάχιστον τρεις νεκροί, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, και εννέα τραυματίες, σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το μέτωπο, ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς οι διασώστες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στα σημεία των πληγμάτων. Ο αρχικός απολογισμός έκανε λόγο για έναν νεκρό και πέντε τραυματίες, ωστόσο η κατάσταση επιδεινώθηκε γρήγορα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ισχυρές εκρήξεις ταρακούνησαν την ουκρανική πρωτεύουσα, ενώ ανταποκριτές ανέφεραν την κατάρριψη πυραύλου και την πτώση συντριμμιών σε κατοικημένες περιοχές. Παράλληλα, ακούστηκαν οι χαρακτηριστικοί ήχοι από «μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα» που πραγματοποίησαν εφόρμηση στην πόλη.

Πλήγματα σε πολλές συνοικίες και καταστροφές σε υποδομές

Οι αρχές του Κιέβου έκαναν λόγο για σοβαρές ζημιές σε τουλάχιστον τρεις συνοικίες, με σημαντικές καταστροφές σε κατοικίες και σε βρεφονηπιακό σταθμό, όπως επιβεβαίωσε και ο περιφερειακός στρατιωτικός Διοικητής Τιμούρ Τκατσένκο. Πολλοί κάτοικοι βρέθηκαν αναγκασμένοι να καταφύγουν σε υπόγεια καταφύγια ή ακόμη και στους σταθμούς του μετρό, συχνά έχοντας μαζί τους υπνόσακους για να προστατευτούν από τον κίνδυνο των επιδρομών.

Λίγο πριν από τις 04:00 (ώρα Ελλάδας), ήχησαν σειρήνες αεροπορικής επιδρομής στην ουκρανική πρωτεύουσα και σε μεγάλο μέρος της χώρας, εντείνοντας το αίσθημα ανησυχίας στους πολίτες.

Εκτός του Κιέβου, σοβαρό πλήγμα δέχθηκε και η περιφέρεια Βινίτσια, στο κεντρικό τμήμα της Ουκρανίας, όπου σημειώθηκαν «μαζικές επιθέσεις» κατά ουκρανικών στόχων, οδηγώντας σε διακοπές ρεύματος και σημαντικές καθυστερήσεις στη λειτουργία των τρένων, σύμφωνα με την ουκρανική εταιρεία σιδηροδρόμων.

Αναζωπύρωση του πολέμου και ανησυχία για νέα μέτωπα

Παρά τις εντατικές διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου, η Μόσχα και το Κίεβο εξακολουθούν να ανταλλάσσουν σφοδρά πλήγματα, διατηρώντας υψηλό το επίπεδο έντασης στην περιοχή. Η ρωσική στρατιωτική παρουσία έχει εδραιωθεί στο 20% περίπου της ουκρανικής επικράτειας στα ανατολικά και νότια, ενώ ο ρωσικός στρατός συνεχίζει την προέλαση, εκμεταλλευόμενος την εξάντληση και τις ελλείψεις του ουκρανικού στρατού σε προσωπικό και εξοπλισμό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση της ουκρανικής στρατιωτικής διοίκησης, ρωσικά στρατεύματα επιχειρούν πλέον και στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ (κεντροανατολική Ουκρανία), επιβεβαιώνοντας τον κίνδυνο περαιτέρω επέκτασης των εχθροπραξιών, όπως είχε προϊδεάσει η ρωσική πλευρά ήδη από τον Ιούλιο.