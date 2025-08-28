Αυξάνεται ο βαθμός δυσκολίας στους συνοριακούς ελέγχους των επισκεπτών σε χώρες της ΕΕ και οι οποίο προέρχονται από άλλες χώρες, λόγω του νέου ψηφιακού συστήματος που θα τεθεί σε εφαρμογή τον Οκτώβριο. Το Σύστημα Εισόδου/Εξόδου (EES), σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Skynews, θα εφαρμοστεί σταδιακά σε όλη την Ευρώπη σε διάστημα έξι μηνών, ξεκινώντας από τις 12 Οκτωβρίου.

Θα καταργηθεί η χειροκίνητη σφράγιση των διαβατηρίων και θα αντικατασταθεί από την καταχώριση των βιομετρικών στοιχείων των επισκεπτών, όπως δακτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφία, αυτοματοποιώντας τη διαδικασία καταχώρισης των εισόδων και εξόδων των ταξιδιωτών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του εν λόγω δημοσιεύματος, θα ισχύσει για 25 χώρες της ΕΕ στην περιοχή Σένγκεν και τέσσερις άλλες χώρες στην ίδια περιοχή, οι οποίες όμως δεν ανήκουν στην ΕΕ.

Ακολουθεί η πλήρης λίστα:

• Αυστρία

• Βέλγιο

• Βουλγαρία

• Κροατία

• Τσεχία

• Δανία

• Εσθονία

• Φινλανδία

• Γαλλία

• Γερμανία

• Ελλάδα

• Ουγγαρία

• Ισλανδία

• Ιταλία

• Λετονία

• Λιχτενστάιν

• Λιθουανία

• Λουξεμβούργο

• Μάλτα

• Κάτω Χώρες

• Νορβηγία

• Πολωνία

• Πορτογαλία

• Ρουμανία

• Σλοβακία

• Σλοβενία

• Ισπανία

• Σουηδία

• Ελβετία

Η χειροκίνητη σφράγιση διαβατηρίων θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται στην Ιρλανδία και την Κύπρο.

Για ποιους ισχύει

Το σύστημα ισχύει για τους υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, που ταξιδεύουν σε χώρα της ΕΕ για σύντομη διαμονή, δηλαδή έως 90 ημέρες σε περίοδο 180 ημερών.

Τα παιδιά κάτω των 12 ετών εξαιρούνται από την υποχρέωση παροχής δακτυλικών αποτυπωμάτων, αλλά θα πρέπει να υποβληθούν σε σάρωση του προσώπου τους για το σύστημα.

Υπάρχουν εξαιρέσεις που αναφέρονται εδώ.

Πώς θα λειτουργεί

Το EES θα καταχωρεί το όνομα του ατόμου, τον τύπο του ταξιδιωτικού εγγράφου, τα βιομετρικά δεδομένα – δακτυλικά αποτυπώματα και εικόνες προσώπου – καθώς και την ημερομηνία και τον τόπο εισόδου και εξόδου.

Όταν επισκέπτεται κάποιος για πρώτη φορά μία από τις αναφερόμενες χώρες μετά την υιοθέτηση του EES, θα πρέπει να καταχωρούνται τα στοιχεία του σε ένα αυτόματο περίπτερο.

Υπό κανονικές συνθήκες, θα ολοκληρώνονται οι έλεγχοι του EES στον αερολιμένα ή το λιμάνι προορισμού σε ένα ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο.

Ωστόσο, εάν εισέλθει σε μία από τις χώρες μέσω του λιμανιού του Ντόβερ, του Eurotunnel στο Φόλκστοουν ή του St Pancras International, οι έλεγχοι του EES θα ολοκληρωθούν στα σύνορα εντός Ηνωμένου Βασιλείου. Για το σκοπό αυτό έχουν εγκατασταθεί ειδικά περίπτερα EES.

Αυτό σημαίνει ότι οι επιβάτες θα πρέπει να βγουν από τα αυτοκίνητά τους για να εγγραφούν στον τερματικό σταθμό Eurotunnel και στο λιμάνι του Ντόβερ. Το τελευταίο θα διαθέτει χώρο επεξεργασίας EES στις δυτικές αποβάθρες.

Γιατί εφαρμόζεται;

Η ΕΕ αναφέρει ότι το νέο σύστημα αποσκοπεί στην πραγματοποίηση αρκετών βελτιώσεων στο σύστημα χειροκίνητης σφράγισης, το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί χρονοβόρο και αναξιόπιστο όσον αφορά την παροχή δεδομένων σχετικά με τις διασυνοριακές μετακινήσεις.

Αναφέρει ότι το EES θα καταστήσει τους συνοριακούς ελέγχους πιο σύγχρονους, αποτελεσματικούς, ευκολότερους και ταχύτερους. Αναφέρει ότι, μετά την εγγραφή τους, οι ταξιδιώτες θα περνούν λιγότερο χρόνο στα σύνορα χάρη στους ταχύτερους ελέγχους.

Στόχος του είναι επίσης η πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης. Σύμφωνα με την ΕΕ, το EES θα συμβάλει στην καλύτερη παρακολούθηση των ατόμων που εισέρχονται και εξέρχονται από τις χώρες Σένγκεν σε σύγκριση με το παλιό σύστημα, χρησιμοποιώντας δακτυλικά αποτυπώματα και δεδομένα προσώπου για να αποτρέψει την παράνομη παραμονή, τη χρήση πλαστών ταυτοτήτων ή την κατάχρηση της ταξιδιωτικής ελευθερίας χωρίς βίζα.

Η ΕΕ αναφέρει επίσης ότι το EES θα αυξήσει την ασφάλεια στις χώρες, παρέχοντας στις αρχές πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες για τους ταξιδιώτες και βοηθώντας τις να εντοπίζουν κινδύνους για την ασφάλεια και να υποστηρίζουν την καταπολέμηση των σοβαρών εγκλημάτων και της τρομοκρατίας.