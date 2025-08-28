Απόψε το βράδυ θα ξέρουμε πώς ακριβώς θα έχει ολοκληρωθεί η καλοκαιρινή περιπέτεια του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ στα ευρωπαϊκά προκριματικά. Η ΑΕΚ δίνει έναν αληθινό τελικό στην Οpap Arena απέναντι στην Άντερλεχτ: μετά την ισοπαλία στις Βρυξέλλες περνά στο League Stage του Conference League με νίκη – έστω και στα πέναλτι. Οι άλλες δύο ελληνικές ομάδες, o ΠΑΟ και ο ΠΑΟΚ, έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στο Conference League αλλά θέλουν να φτάσουν στη League Phase του Europa League και γιατί τα χρήματα που θα βάλουν στα ταμεία τους σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ περισσότερα. Από το αν θα τα καταφέρουν, κάτι μου λέει πως θα εξαρτηθούν και οι τελευταίες κινήσεις τους στο μεταγραφικό παζάρι.

Εφησυχασμός

Ο Παναθηναϊκός έχει δώσει φέτος δύο εκτός έδρας ματς στην Ευρώπη: ηττήθηκε στη Γλασκώβη από τη Ρέιντζερς, παρά την καλή παρουσία του στο πρώτο ημίχρονο, και προκρίθηκε στην Κρακοβία στο ματς με τη Σαχτάρ παίζοντας καλή άμυνα, διατηρώντας το 0-0, και εκτελώντας πιο ψύχραιμα από τους Ουκρανούς τα πέναλτι στο τέλος. Το αποψινό ματς κόντρα στη Σαμσουνσπόρ μοιάζει περισσότερο με αυτό που ο ΠΑΟ έδωσε στη Γλασκώβη. Η ομάδα της Σαμψούντας δεν έχει την εμπειρία της Ρέιντζερς αλλά έχει έδρα: επιστρέφοντας έπειτα από 27 χρόνια στην Ευρώπη θα κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί μπροστά στο ενθουσιώδες κοινό της. Το ματς είναι αληθινή παγίδα για τον ΠΑΟ γιατί αυτός μπορεί να εμφανιστεί εφησυχασμένος και όχι όσο σκληρός και συγκεντρωμένος απαιτεί η περίσταση για τρεις τουλάχιστον λόγους. Πρώτον, οι Τούρκοι δεν έχουν το όνομα και τις μονάδες της Σαχτάρ: οι ποδοσφαιριστές του Ρουί Βιτόρια τα κατάφεραν κόντρα στους Ουκρανούς ακριβώς γιατί γνώριζαν τη δυσκολία της αποστολής – τώρα ο προπονητής πρέπει να τους πείσει πως η δουλειά είναι δύσκολη και δεν είναι απλό. Δεύτερον, ο ΠΑΟ έχοντας κερδίσει στο ΟΑΚΑ με το δύσκολο αλλά δίκαιο 2-1, μπορεί να αποφασίσει να το υπερασπιστεί παίζοντας μόνο για να κρατήσει το μηδέν: θα είναι λάθος. Τρίτον, το γεγονός ότι το ματς δεν είναι τελικός (ο ΠΑΟ έχει εξασφαλίσει την παρουσία του στην Ευρώπη ό,τι κι αν γίνει) μπορεί να παίξει ρόλο: οι τελικοί απαιτούν πάντα να δώσεις κάτι παραπάνω. Ο ΠΑΟ κέρδισε στο πρώτο ματς όταν αφού βρέθηκε πίσω στο σκορ αναγκάστηκε να βγει μπροστά. Αυτό είναι και καλό και κακό. Καλό, γιατί η αντίδρασή του στο ΟΑΚΑ του έδωσε τη νίκη. Κακό, γιατί για να ανεβάσει την απόδοσή του έπρεπε να χάνει. Απόψε χρειάζεται να είναι προσεκτικός από την αρχή. Αν πάλι δεχτεί πρώτος γκολ, το ματς θα γίνει πολύ δύσκολο.

Ένωση

Κάτι ανάλογο ισχύει και για την ΑΕΚ, που επίσης στις Βρυξέλλες διόρθωσε την εικόνα της έπειτα από ένα ημίχρονο που ένιωσε τρομερή πίεση. Η Άντερλεχτ του γνωστού μας κόουτς Χάσι στο πρώτο ματς ήταν πολύ καλύτερη για 45 λεπτά, παρά τις απουσίες τεσσάρων βασικών παικτών της. Είναι μια ομάδα που έχει δύο έμπειρους ηγέτες, τον δανό φορ Ντόλμπεργκ και τον σπουδαίο βέλγο μέσο Αζάρ, και πολλούς μικρούς σε ηλικία παίκτες που παίρνουν φέτος ευκαιρίες. Ξέρει να κυκλοφορεί την μπάλα, θα δημιουργήσει σίγουρα επικίνδυνες καταστάσεις στην ΑΕΚ, αλλά δεν έχει ως ομάδα την απαραίτητη τριβή για έναν τελικό: δεν έχει νίκη εκτός έδρας φέτος το καλοκαίρι κι αυτό δεν είναι τυχαίο. Η ΑΕΚ θα χρειαστεί την προσοχή των αμυντικών της και σίγουρα ένα ακόμα καλό ματς του τερματοφύλακα Στρακόσα που φέτος μοιάζει πολύ πιο σίγουρος από πέρυσι. Ωστόσο, κυρίως η ομάδα του Νίκολιτς πρέπει να μην επιτρέψει στους Βέλγους να πιστέψουν πως έχουν τον έλεγχο της κατάστασης: ο Χάσι, παρά τον σεβασμό που έδειξε στην ΑΕΚ, μοιάζει να πιστεύει πως η ισοπαλία στις Βρυξέλλες ήταν άδικο αποτέλεσμα για την ομάδα του, που απλώς ήταν άτυχη. Αυτό είναι καλό για την ΑΕΚ. Καλό είναι επίσης ότι οι Βέλγοι υπογραμμίζουν στα δημοσιεύματά τους πως η Άντερλεχτ δεν έχει ήττα από την ΑΕΚ σε επτά ματς. Ό,τι μπορεί να κάνει την Άντερλεχτ να πιστεύει πως είναι φαβορί είναι για την ΑΕΚ χρήσιμο. Υπό την προϋπόθεση βέβαια πως ο κόουτς της Ενωσης θα βρει τρόπο να κρύψει κενά που υπάρχουν κυρίως εξαιτίας τραυματισμών: η ΑΕΚ δεν θα έχει τον Ζίνι και τον Περέιρα, και είναι αμφίβολοι ο Γιόβιτς και ο Γκατσίνοβιτς, ενώ βέβαιο είναι ότι θα απουσιάσει ο Μάνταλος εξαιτίας της αποβολής του. Ο Νίκολιτς δήλωσε χθες αισιόδοξος – πιθανότατα γνωρίζει πως ο Γιόβιτς και ο Γκατσίνοβιτς θα είναι διαθέσιμοι, περιττό να πω ότι θα του χρειαστούν και οι δύο.

Ραζβάν

Με ηθικό ακμαιότατο εμφανίστηκε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου χθες και ο Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει το καλύτερό του ματς κόντρα στην πρωταθλήτρια Κροατίας, που στο πρώτο παιχνίδι έδειξε πως έχει μερικούς ποδοσφαιριστές που θα έκαναν σπουδαία πράγματα και στο ελληνικό πρωτάθλημα: ο τακτικά ικανότατος Τόνι Φρουκ, που αγωνίστηκε στο πρώτο ματς στο πρώτο ημίχρονο ως φορ και στο δεύτερο ως «δεκάρι», ο πολύ γρήγορος Μερβέιγ Ντοκί που έπαιξε ως αριστερός εξτρέμ, το σοφό παιδί που λέγεται Νίκο Γιάνκοβιτς και έκανε μια σπουδαία εμφάνιση στη μεσαία γραμμή είναι παίκτες που πρέπει απόψε ο ΠΑΟΚ να περιορίσει γιατί αν η Ριέκα σκοράρει πρώτη, η αποστολή του θα γίνει σχεδόν απαγορευτική. Ο ΠΑΟΚ έχει καταπληκτική παράδοση με ομάδες από την Κροατία, αλλά ο Λουτσέσκου για αυτά δεν θέλει να ακούει: όσο ισχύει πως με τις κροατικές ομάδες τα καταφέρνει, άλλο τόσο ισχύει και πως ειδικά τη Ριέκα στην Τούμπα την τελευταία φορά που την αντιμετώπισε δεν την κέρδισε. Η ευχή του Ρουμάνου είναι ο ΠΑΟΚ να εμφανιστεί πιο παραγωγικός και πιο εύστοχος. Το πρώτο μπορεί να φέρει το δεύτερο.

Κλήρωση

Σήμερα θα μάθει και ο Ολυμπιακός τους οκτώ αντιπάλους του στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ. Σήμερα θα γίνει κατανοητό πόσο θεαματική αλλά και δύσκολη περιπέτεια θα είναι η παρουσία του στη μεγάλη αυτή διοργάνωση. Θα αρχίσουν οι συζητήσεις να έχουν νόημα. Αλλά μην περιμένετε ν’ ακούσετε ούτε μεγάλες υποσχέσεις από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, ούτε αισιόδοξες εκτιμήσεις, ούτε φόβους για ονόματα μεγάλων αντιπάλων που σίγουρα θα υπάρξουν. Θα υπάρξουν εκφράσεις σεβασμού. Και πίστη πως ο μόνος καθρέφτης είναι το γήπεδο.