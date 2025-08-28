Μία 23χρονη τουρίστρια από τη Βρετανία επιτέθηκε σε μια 16χρονη κοπέλα στη Νέα Χώρα Χανίων, ενώ βρισκόταν σε κατάσταση μέθης. Το περιστατικό συνέβη όταν η νεαρή τουρίστρια είχε έντονο καυγά με τη 16χρονη, προκαλώντας την αντίδραση των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι ειδοποίησαν την αστυνομία.
Οι αρχές έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη της 23χρονης, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες για πρόκληση σωματικής βλάβης.
