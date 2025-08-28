Ένα ακόμη περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, όταν ένας 15χρονος κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τρεις συνομήλικούς του.

Σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος, το συμβάν εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τρίτης σε χώρο έξω από κατάστημα που δεν λειτουργούσε. Εκεί, ενώ βρισκόταν μαζί με την παρέα του, δύο ακόμα 15χρονοι και ένας 16χρονος του επιτέθηκαν «χωρίς προφανή αιτία», ασκώντας σωματική βία, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας.

Ο 15χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Άμεσες αστυνομικές ενέργειες και νομικές συνέπειες

Μετά την καταγγελία, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη προχώρησαν στη σύλληψη των τριών ανηλίκων. Επιπλέον, συνελήφθησαν και οι κηδεμόνες τους, κατηγορούμενοι για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Με προφορική εντολή του εισαγγελέα, οι ανήλικοι αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ σχηματίστηκε σε βάρος τους δικογραφία που θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Για τους συλληφθέντες κηδεμόνες θα εφαρμοστεί η «διαδικασία του αυτοφώρου».