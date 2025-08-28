Υλικές ζημιές προκλήθηκαν σε τέσσερα σταθμευμένα οχήματα, μετά από επικίνδυνους ελιγμούς οδηγού ΙΧ, ηλικίας 31 ετών, στην οδό Μαρία Κάλλας. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να κινηθεί ανεξέλεγκτα και να προκαλέσει τις ζημιές.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί, στη συμβολή της οδού Μαρία Κάλλας με το Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο, στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Ευτυχώς, δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία, ο 31χρονος συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση.