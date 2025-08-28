Ένα νέο εκπτωτικό κουπόνι προσφέρει στους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς η συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της ελληνικής αεροπορικής εταιρείας SKY express. Συγκεκριμένα, παρέχεται έκπτωση 30% για την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων, διευκολύνοντας τη μετάβαση των εκπαιδευτικών στον τόπο διορισμού τους.

Οι δικαιούχοι θα λάβουν τον εκπτωτικό κωδικό απευθείας στο κινητό τους μέσω SMS. Ο σύνδεσμος που θα αποσταλεί, οδηγεί σε ειδική φόρμα, όπου καλούνται να καταχωρίσουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Αφού ολοκληρώσουν τη διαδικασία, θα τους αποσταλεί στο e-mail ένας προσωποποιημένος promo code της μορφής MEDU25xxxx, που χρησιμοποιείται κατά την κράτηση εισιτηρίων μέσω της ιστοσελίδας της αεροπορικής εταιρείας.

Η πρωτοβουλία αυτή ισχύει για κρατήσεις έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2025 και για ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν έως και τις 15 Ιουνίου 2026.

Δηλώσεις για τη συνεργασία

Η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη ευχαρίστησε δημόσια τη SKY express, επισημαίνοντας ότι «η συνεργασία αυτή αποδεικνύει την έμπρακτη αναγνώριση της σημαντικής προσφοράς των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «οι νέοι εκπαιδευτικοί κάνουν μια σημαντική αρχή στη ζωή τους, συχνά μακριά από την οικογένειά τους και τον τόπο τους. Η στήριξή τους αποτελεί σταθερή προτεραιότητά μας».

Από την πλευρά του, ο Chief Commercial Officer της SKY express Γεράσιμος Σκαλτσάς, τόνισε: «Στη SKY express πιστεύουμε ότι η στήριξη της εκπαίδευσης αποτελεί επένδυση για το μέλλον της χώρας μας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, στηρίζουμε τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς στο νέο τους ξεκίνημα». Όπως πρόσθεσε, «αυτή η ενέργεια αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής στο έργο τους».

Λεπτομέρειες και Όροι Συμμετοχής

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Δικαιούχοι είναι οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προσλήφθηκαν στις 19/08/2025.

που προσλήφθηκαν στις 19/08/2025. Η περίοδος ισχύος για τις κρατήσεις είναι έως 15/09/2025, ενώ τα ταξίδια μπορούν να πραγματοποιηθούν από τις 28/08/2025 έως και τις 15/06/2026.

Διαδικασία λήψης του εκπτωτικού κωδικού:

Το Υπουργείο αποστέλλει μέσω SMS στα κινητά των δικαιούχων έναν μοναδικό κωδικό και σύνδεσμο της ειδικής φόρμας. Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν στη φόρμα: Τα προσωπικά τους στοιχεία,

τον SMS code,

και τα “Στοιχεία Ταξιδιωτικών Εγγράφων” όπως αναγράφονται στην ταυτότητά τους. Μετά την εγγραφή, λαμβάνουν στο e-mail το μοναδικό promo code. Κάθε κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και δύο φορές, για έκδοση εισιτηρίων μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της SKY express.

Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί να υποστηρίξει ουσιαστικά τους νέους εκπαιδευτικούς στη μετακίνηση και εγκατάσταση στον τόπο διορισμού τους, προβάλλοντας τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ως παράδειγμα προς μίμηση.