Σημαντική υποχώρηση κατέγραψαν οι επιδόσεις των ξενοδοχείων της Αθήνας τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής και Αργοσαρωνικού (ΕΞΑΑ). Παρά τη διατήρηση των μεγεθών σε σχετικά σταθερά επίπεδα στο επτάμηνο, ο Ιούλιος 2025 χαρακτηρίστηκε από αισθητή πτώση στους βασικούς δείκτες αποδοτικότητας.

Όπως υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση του φορέα: «Η απόδοση του Ιουλίου 2025 δεν ήταν αυτή που θα επιθυμούσαν τα ξενοδοχεία της Αθήνας», με τα δεδομένα να έχουν ήδη δώσει ανάλογες ενδείξεις από τον Ιούνιο. Συνολικά, το επτάμηνο του 2025 έκλεισε κοντά στα περσινά επίπεδα, ωστόσο προκαλεί ανησυχία η πτώση της μέσης πληρότητας και του εσόδου ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPar), ειδικά μέσα στο αποκορύφωμα της τουριστικής περιόδου.

Αναλυτικά οι αριθμοί: μειωμένη πληρότητα και στασιμότητα στις τιμές

Τον Ιούλιο, η μέση πληρότητα στα ξενοδοχεία της Αθήνας υποχώρησε στο 83,3% από 86,4% σε σύγκριση με τον περσινό Ιούλιο, σημειώνοντας μείωση 3,6%. Αυτή η τάση ακολουθεί και τον Ιούνιο, με πτώση 2%. Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2023, η αρνητική μεταβολή ανέρχεται στο -5,7%. Παράλληλα, η μέση τιμή δωματίου (ADR) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, φτάνοντας τα 207,85 ευρώ έναντι 205,54 ευρώ πέρυσι – μια οριακή άνοδος της τάξης του 1,1%. Το RevPar διαμορφώθηκε στα 173,19 ευρώ, μειωμένο κατά 2,5% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024.

Σταθερότητα στο επτάμηνο, προβληματισμός σε επιμέρους κατηγορίες

Σε επίπεδο επταμήνου, ο κλάδος κράτησε τις αποδόσεις του σταθερές: η μέση πληρότητα διαμορφώθηκε στο 75,8% (+0,4%), η μέση τιμή δωματίου στα 176,18 ευρώ (+1,6%) και το RevPar στα 133,49 ευρώ (+2%). Τα ξενοδοχεία τριών αστέρων (3*) ωστόσο εμφανίζονται ιδιαίτερα πιεσμένα, ακολουθώντας πτωτική πορεία από τον Μάρτιο στους δείκτες πληρότητας.

Σύγκριση με ευρωπαϊκούς προορισμούς και ανταγωνιστές

Παρά τις δυσκολίες, η Αθήνα εξακολουθεί να εμφανίζει καλύτερες επιδόσεις έναντι της Κωνσταντινούπολης σε όλους τους βασικούς δείκτες. Ωστόσο, οι επιδόσεις υπολείπονται σαφώς σε σχέση με πόλεις όπως η Βαρκελώνη, η Μαδρίτη και η Ρώμη. Ειδικότερα:

Στην ADR : αύξηση 1,6% για την Αθήνα, 3% για τη Ρώμη, 4,9% για τη Μαδρίτη και 2,4% για τη Βαρκελώνη, μείωση 1,9% για την Κωνσταντινούπολη.

: αύξηση 1,6% για την Αθήνα, 3% για τη Ρώμη, 4,9% για τη Μαδρίτη και 2,4% για τη Βαρκελώνη, μείωση 1,9% για την Κωνσταντινούπολη. Στο RevPar: μείωση 2% για την Αθήνα, αύξηση 4,8% για τη Μαδρίτη, 1,3% για τη Βαρκελώνη, 2% για τη Ρώμη και μείωση 3% για την Κωνσταντινούπολη.

Ανησυχία για την «επικίνδυνη στασιμότητα» – Προκλήσεις για το μέλλον

Η ΕΞΑΑ εκφράζει έντονο προβληματισμό για μια φάση «επικίνδυνης στασιμότητας» στις τουριστικές επιδόσεις της Αθήνας και της χώρας συνολικά. Καλεί την Πολιτεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση να ανταποκριθούν άμεσα στα «μηνύματα» των επαγγελματιών του κλάδου, υιοθετώντας μέτρα και στρατηγικές που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος, θα βελτιώσουν τις υποδομές και θα αναβαθμίσουν την τουριστική εμπειρία.

Με το βλέμμα στη νέα τουριστική χρονιά, ζητείται στόχευση στη διατήρηση και ενίσχυση της σχέσης με τις παραδοσιακές αγορές, αλλά και το άνοιγμα σε νέες, με τις πρόσφατες νέες αεροπορικές συνδέσεις να δείχνουν σημάδια ανοδικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, αναμένεται με ενδιαφέρον το πλαίσιο μέτρων που θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, με την προσδοκία να υπάρξουν πρωτοβουλίες που θα τονώσουν την ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού, αποφεύγοντας «δυσάρεστες εκπλήξεις» όπως φορολογικές επιβαρύνσεις που καταγράφηκαν προ διετίας.

Η ενίσχυση του τουρισμού αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, καθώς ο τομέας καλείται να ανανεώσει την πρότασή του προς τις διεθνείς αγορές διατηρώντας τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη διεθνή σκηνή