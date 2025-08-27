Χιλιάδες απομιμητικά ρούχα που προορίζονταν να διατεθούν στην λιανική αγορά, μέσω ιστοσελίδων του Διαδικτύου, κατασχέθηκαν από επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, ενώ συνελήφθησαν οι δύο συνιδιοκτήτες της, 32 και 26 ετών, με την κατηγορία της πλαστογραφίας.

Προηγήθηκε έφοδος στους χώρους της επιχείρησης από κλιμάκιο της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπου εντοπίστηκαν 4.202 τεμάχια ενδυμάτων και σταμπών τα οποία έφεραν πλαστά σήματα που έμοιαζαν με αυτά επώνυμων εταιρειών, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

Επιπλέον, κατά την ίδια έρευνα βρέθηκε μηχάνημα- πρέσα σε λειτουργία που χρησιμοποιείτο για την αποτύπωση των συγκεκριμένων σημάτων πάνω σε ενδύματα. Σύμφωνα με έκθεση πραγματογνωμοσύνης, η συνολική ζημιά που προκλήθηκε στις θιγόμενες εταιρείες προσεγγίζει τις 48.000 ευρώ.

Τέλος εκτός από τη δικογραφία (αυτόφωρης διαδικασίας) εις βάρος των δύο συλληφθέντων επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 30.000 ευρώ, ενώ τα απομιμητικά προϊόντα καταστράφηκαν.

ΑΠΕ-ΜΠΕ