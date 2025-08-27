Η δράση στη Formula 1 επιστρέφει την τελευταία ημέρα του καλοκαιριού (31/8) με το ιστορικό Grand Prix στο Ζάντφορτ, πριν η σκυτάλη περάσει στην Ιταλία (7/9). Η McLaren επικράτησε πλήρως στο πρώτο μέρος, κερδίζοντας 11 από τους 14 αγώνες. Ο Φερστάπεν πήρε δύο νίκες σε Σουζούκα και Ίμολα, ενώ η Mercedes βρήκε, στον Καναδά, για μία και μοναδική φορά το ιδανικό σετάρισμα για το μονοθέσιό της.

Οι McLaren ανέβηκαν στο βάθρο στους 13 από τους 14 αγώνες, καθώς μόνο στον Καναδά δεν τα κατάφεραν. Συνολικά έχουν 24 εμφανίσεις στο βάθρο, με το ανώτερο δυνατό να είναι 28. Φυσιολογικά βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας με 559 βαθμούς, σχεδόν 300 περισσότερους από την επόμενη καλύτερη ομάδα, τη Ferrari (260). Είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο ο Νόρις (275 βαθμούς) όσο και ο Πιάστρι (284 βαθμούς) έχουν περισσότερους βαθμούς από τη Ferrari. Ο Αυστραλός προηγείται με διαφορά μόλις 9 βαθμών και είναι ξεκάθαρο πως ένας από τους δύο θα στεφθεί πρωταθλητής φέτος.

Απομένουν 10 αγώνες για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος. Το 15ο φετινό Grand Prix θα διεξαχθεί στους αμμόλοφους του Ζάντφορτ, καθώς η πίστα βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα. Στο Ζάντφορτ, η διαδρομή μήκους 4.259 μέτρων έχει 14 στροφές, είναι πολύ γρήγορη, θυμίζει «παλιά σχολή» οδήγησης και δε συγχωρεί λάθη. Η τελευταία επικλινής στροφή (14), που φέρει το όνομα του Ταρζάν, έχει κλίση 18 μοιρών, αυξάνοντας την πρόκληση για τους οδηγούς.

Η πίστα άνοιξε για πρώτη φορά το 1948, όταν σε όλη την Ευρώπη, μεταπολεμικά, υπήρξε ιδιαίτερος ενθουσιασμός για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Αρχικά, ήταν μια εγκατάσταση που χρησιμοποιούσε και τμήμα των δρόμων οι οποίοι διέσχιζαν τους αμμόλοφους στην παραλία. Το πρώτο Grand Prix πραγματοποιήθηκε εκεί το 1952, με νικητή τον Αλμπέρτο Ασκάρι. Οι Ferrari είχαν κάνει το 1-2-3 σε εκείνον τον αγώνα.

Μετά το 1985 δεν διεξαγόταν αγώνας εκεί, έως ότου το Ολλανδικό Grand Prix επανήλθε το 2021, έπειτα από 36 χρόνια απουσίας. Προφανώς, σε αυτό έπαιξε καταλυτικό ρόλο η απόδοση του Ολλανδού Μαξ Φερστάπεν, αλλά και η παρουσία ενός εκ των μεγάλων χορηγών του θεσμού, ο οποίος έχει την έδρα του στην Ολλανδία. Πέρυσι, ο Νόρις πήρε εκεί την πρώτη του νίκη στο Ζάντφορτ.