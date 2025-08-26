Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε σε αυστηρή προειδοποίηση προς χώρες που, όπως υποστηρίζει, στοχεύουν τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες μέσω δασμών και περιοριστικών μέτρων. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο κ. Τραμπ τόνισε πως ενδέχεται να επιβάλει νέους τελωνειακούς δασμούς και περιορισμούς στις εξαγωγές σε όσες χώρες εφαρμόζουν τέτοια μέτρα.

«Οι φόροι ή οι νόμοι για τις ψηφιακές υπηρεσίες, και οι κανονισμοί για τις ψηφιακές αγορές, έχουν σχεδιαστεί σε όλες τις περιπτώσεις για να γίνονται διακρίσεις σε βάρος αμερικανικών εταιρειών ή για να πλήττονται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο στόχαστρο ευρωπαϊκά μέτρα ρύθμισης

Οι τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ φέρονται να απευθύνονται κυρίως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που έχουν υιοθετήσει ή σχεδιάζουν νομοθεσίες για τον έλεγχο και τη φορολόγηση των ψηφιακών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, η ΕΕ έχει θεσπίσει την «πράξη για τις ψηφιακές αγορές» (DMA) και τον «κανονισμό για την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών» (DSA), μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και τον καλύτερο έλεγχο του ψηφιακού περιεχομένου. Παράλληλα, η Μεγάλη Βρετανία έχει επιβάλει φόρο στις ψηφιακές υπηρεσίες, στοχεύοντας πολυεθνικές εταιρείες τεχνολογίας.

Ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε πως, εφόσον δεν υπάρξει άρση των μέτρων που θεωρεί «διακρίσεις» εις βάρος των αμερικανικών συμφερόντων, τότε είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο για «επιπρόσθετους μεγάλους τελωνειακούς δασμούς» στα προϊόντα των χωρών αυτών, καθώς και για περιορισμούς στις εξαγωγές αμερικανικών ημιαγωγών και τεχνολογίας προς αυτές.

«Η Αμερική και οι αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες δεν είναι πλέον ούτε ‘κουμπαράς’ ούτε ‘χαλάκι’ του κόσμου», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τραμπ.

Οι πρόσφατες εξελίξεις με τον Καναδά

Η κλιμάκωση της ρητορικής του Τραμπ έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης διαφωνίας με τον Καναδά, όταν ο πρώην πρόεδρος ακύρωσε διαπραγματεύσεις για το εμπόριο λόγω της πρόθεσης της Οτάβας να θεσπίσει φόρο ψηφιακών υπηρεσιών που θα επηρέαζε κυρίως αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς όπως οι Alphabet, Amazon και Meta. Τελικά, η καναδική κυβέρνηση απέσυρε το μέτρο λίγες ημέρες αργότερα, υποχωρώντας στις αμερικανικές πιέσεις.