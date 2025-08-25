Ποιο ήταν το ζητούμενο για την ΑΕΚ όταν ξεκίνησε η φετινή σεζόν; Να μπορέσει να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου και να διεκδικήσει την είσοδό της στη League Phase του Conference, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσει να ξεκινήσει με το δεξί τις εγχώριες «υποχρεώσεις» της προκειμένου να μη ζήσει ότι τα προηγούμενα χρόνια.

Ο «Δικέφαλος» κατάφερε να κάνει τα δύο από τα τρία βήματα για να έχει ευρωπαϊκό μέλλον και πλέον την Πέμπτη στη Νέα Φιλαδέλφεια θα διεκδικήσει σε έναν «τελικό» χωρίς αύριο την είσοδό της σε ένα ευρωπαϊκό «σαλόνι». Παράλληλα κατάφερε να κάμψει με χαρακτηριστική ευκολία το εμπόδιο του Πανσερραϊκού και να μην βιώσει ξανά το… έμφραγμα της σεζόν 2023-2024, όταν τα «λιοντάρια» κυριολεκτικά από το πουθενά είχαν «κλέψει» το βαθμό της ισοπαλίας.

Το βράδυ της Κυριακής, η ΑΕΚ ήταν απόλυτα focus στο «καθήκον» της. Πήρε το «τρίποντο» και δεν έδειξε να αφήνει το πόδι από το γκάζι ενόψει Άντερλεχτ. Σωστή νοοτροπία και αγωνιστική συμπεριφορά. Όλα απόρροια της σωστής προσέγγισης του αγώνα. Όταν δεν ξεχωρίζεις παιχνίδια, μπορείς να κερδίσεις πολλά περισσότερα από όσα ενδεχομένως να χάσεις. Υπάρχουν όμως θέματα τα οποία μπορείς να διαχειριστείς καλύτερα και τα παραδείγματα είναι πολλά.

Ο Μάνταλος έπαιξε σε όλο το ματς κόντρα στον Πανσερραϊκό διότι λόγω της αποβολής του δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής κόντρα στην Άντερλεχτ. Το ίδιο συνέβη και με τον Πινέδα, ο οποίος ωστόσο είναι ένας από τους τρεις χαφ που θα κληθούν την Πέμπτη να βγάλουν τα… κάστανα από τη φωτιά. Δε θα ήταν πιο λογικό, ειδικά από τη στιγμή που ο Μάρκο Νίκολιτς δεν ολοκλήρωσε τις αλλαγές του να αντικατασταθεί έστω στο… 83’ όπως έγινε με τον Ρότα που παραχώρησε τη θέση του στον Οντουμπάτζο;

Θα απαντήσει κάποιος, μα δεν τον βλέπει τον Δανό ο Σέρβος τεχνικός. Ναι αλλά αν συμβαίνει αυτό, τότε ο Νίκολιτς είναι ανακόλουθος σε αυτό που έχει πει πριν από δύο μόλις μέρες. Στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Cosmote TV πριν το ματς με τον Πανσερραϊκό, είχε πει χαρακτηριστικά: «Πιστεύω σε όλους τους παίκτες, όχι μόνο σε αυτούς που για την ώρα παίζουν περισσότερο. Αλλά θα πρέπει να το αποδείξουν αυτό στο παιχνίδι».

Ο Γιόνσον έχει πάρει 16’ συμμετοχής σε έξι επίσημα ματς μαζί με το χθεσινό σε Ελλάδα και Ευρώπη. Από τη στιγμή που ο ίδιος ο προπονητής δεν τον έχει θέσει εκτός ομάδας όπως συνέβη για παράδειγμα με τους Σιμάνσκι και Φερνάντες (δεν συμπεριλαμβάνω σε αυτή την κατηγορία τους Λαμέλα και Τσιλούλη), δεν μπορεί ο 32χρονος Δανός να δώσει «ανάσες» σε κάποιον συμπαίκτη του για δέκα λεπτά σε ματς που είναι ήδη 2-0; Και αν δεν πάρει ούτε σε αυτό το ματς ευκαιρία να αποδείξει την αξία του πότε θα πάρει; Ρητορικό το ερώτημα.

Περί τραυματισμών

Έχουμε και λέμε: Περέιρα, Γιόβιτς, Γκατσόνοβιτς και τώρα Ζίνι, όλοι τους αντιμετωπίζουν μυϊκό πρόβλημα, το οποίο τους προέκυψε κατά τη διάρκεια των αγώνων. Αν σε αυτούς προσθέσουμε και τον Μαρσιάλ που νιώθει «ενοχλήσεις» έχουμε πέντε (!) παίκτες εκ των οποίων ο Αργεντινός μέσος, ο Σέρβος χαφ και ο Ανγκολέζος επιθετικός ήταν στα βασικά πλάνα του προπονητή, ο Σέρβος φορ υπολογιζόταν για να παίζει όλο και πιο πολύ και ο Γάλλος απλά υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ρόστερ.

Ο Νίκολιτς είπε ότι το ιατρικό τιμ θα έχει πολλή δουλειά και κάθε λογικός άνθρωπος αναρωτιέται το εξής: Θα μπορούσαν στην ΑΕΚ να είχαν «γλιτώσει» έστω και έναν; Η απάντηση είναι «φυσικά και ναι». Αν γινόταν καλύτερη διαχείριση στο χρόνο συμμετοχής τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα: Δε χρειαζόταν να «λιώσει» στην Κύπρο ο Περέιρα. Μπορούσε να γίνει αλλαγή στο 85’ στην Κύπρο. Ή ο Γκατσίνοβιτς. Δεν έπρεπε να μείνει στο γήπεδο της Άντερλεχτ αφότου ένιωσε το «τσίμπημα». Ούτε το ένα έγινε, ούτε το άλλο και τώρα η ΑΕΚ πάει στον τελικό με αρκετές απουσίες.

Ο Σέρβος προπονητής ζήτησε το βράδυ της Κυριακής από το ιατρικό του επιτελείο να κάνουν τα πάντα για να έχει έναν ή δύο παίκτες στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Δεν ξέρω όμως αν αυτό είναι αρκετό και τι κίνδυνο μπορεί να κρύβει μία πιο άμεση επανένταξη στην αγωνιστική δράση για έναν παίκτη που δεν είναι απόλυτα έτοιμος το να παίξει έστω και… πέντε λεπτά.