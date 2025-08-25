Δύο χρόνια πέρασαν από το θάνατο της 16χρονης Δήμητρας Σκραπαλιού, η οποία κατέληξε στη Χαλκιδική, μετά την κατανάλωση σάντουιτς και μέχρι σήμερα η οικογένειά της περιμένει απαντήσεις μέσα από τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που ακόμη δεν βγήκαν.

Η αδελφή της Ειρήνη συγκλονίζει, περιγράφοντας πως άλλαξε η ζωή της οικογένειάς ριζικά. «Ζούμε σε σκοτάδι δύο χρόνια. Προσπαθούμε όλοι μαζί να ανεβάσουμε ο ένας τον άλλον, πόσο μάλλον να περιμένεις δύο χρόνια να μάθεις το γιατί…» είπε μιλώντας στο Star. «Δούλευα… Με πήρε η μητέρα μου και μου είπε, ότι την πήραν από το τμήμα… Η μικρή ήταν στο νοσοκομείο… Ήταν νεκρή» προσθέτει. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι η ίδια ήταν νοσηλεύτρια, όμως παραιτήθηκε, για τί όπως λέει «μετά από αυτό το γεγονός με πνίγει η στολή, δε θα ήθελα να βάλω τη στολή, από ενοχές που δεν μπόρεσε κάποιος να σώσει την αδερφή μου».

Η 16χρονη κατέρρευσε ενώ έκανε διακοπές στη Χαλκιδική

Η 16χρονη Δήμητρα είχε φύγει για ολιγοήμερες διακοπές με τη παρέα της στη Χανιώτη Χαλκιδικής. Ξημερώματα βρέθηκαν σε μαγαζί εστίασης, κατανάλωσε ένα σάντουιτς και στο δρόμο της επιστροφής, στο δωμάτιο ένιωσε αδιαθεσία. Ζήτησε από τους φίλους της να τις φέρουν τα φάρμακά της για την αλεργία, αλλά ώσπου να επιστρέψουν με το τσαντάκι το κορίτσι είχε καταρρεύσει. «Τους είπε (στους υπεύθυνους του καταστήματος) “έχω αλλεργία” και ρώτησε αν έχει γάλα. Το αμέλησαν, δεν έδωσαν σημασία… Αυτό θα φανεί στα τοξικολογικά, αλλά δεν τα έχουμε πάρει. Δεν ξέρουμε από τι “έφυγε”, δύο χρόνια είμαστε στην άγνοια» τονίζει.

«Τα παιδιά φώναζαν γύρω-γύρω κάποιον να βοηθήσει. Δεν βγήκε κανείς. Πήγαν σε ένα ξενοδοχείο, κατέβηκε ένα ζευγάρι τουρίστες και έκαναν μαλάξεις» αποκαλύπτει. Όπως δηλώνει επίσης στο Star ο δικηγόρος της οικογένειας, Ανδρέας Ταγαρακης, «η οικογένεια ζει μέσα στο σκοτάδι εδώ και δύο χρόνια αναμένοντας να ολοκληρωθεί η διενέργεια της ιατροδικαστικής έκθεσης. Γνωρίζουμε, ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει φόρτο εργασίας. Πρέπει οι υπηρεσίες να λειτουργούν με γνώμονα το συμφέρον, σεβόμενη την αγωνία του πολίτη. Μετά από δύο χρόνια δεν μπορεί να μην έχουμε την ιατροδικαστική έκθεση και να μην ξέρουμε από τι έφυγε το παιδί».

Όλοι στην περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης μιλούν για ένα κορίτσι γεμάτο ζωή. Οι συμμαθητές της ζωγράφισαν στον τοίχο της τάξης έναν άγγελο.