Μπουγάτσα με κρέμα, τυρί, κιμά ή με οποιαδήποτε άλλη γέμιση παραμένει στις κορυφαίες προτιμήσεις των Βορειοελλαδιτών, όμως η τιμή της ανεβαίνει συνεχώς. Όπως εξηγούν επαγγελματίες του κλάδου, οι αυξήσεις στις πρώτες ύλες τούς αναγκάζουν να περάσουν το κόστος στον καταναλωτή.

Στη Θεσσαλονίκη, αναφέρει το ρεπορτάζ του ANT1, μία μερίδα μπουγάτσα με κρέμα ή τυρί, που είναι και οι πιο δημοφιλείς επιλογές, κυμαίνεται πλέον από 2,50 έως 2,60 ευρώ, έναντι 2,30 με 2,40 ευρώ πέρυσι. Για πιο ιδιαίτερες γεμίσεις, όπως κιμάς ή γραβιέρα, η τιμή μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 3 ευρώ.

Με τις συνεχείς ανατιμήσεις που παρατηρούνται στις πρώτες ύλες, οι καταναλωτές δεν αποκλείεται να δουν νέες αυξήσεις στο αγαπημένο έδεσμα της Βόρειας Ελλάδας.