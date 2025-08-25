Σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία των τελωνειακών υπηρεσιών του Πειραιά ανακοινώθηκαν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με την ανάληψη, από τις 8 Σεπτεμβρίου, όλων των εμπορευματικών ροών και διαδικασιών από το 1ο Τελωνείο Πειραιά. Εξαίρεση αποτελεί η διαδικασία τελωνισμού μεταχειρισμένων ενωσιακών οχημάτων, η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στη νέα δομή.

Η νέα αυτή ρύθμιση καλύπτει το σύνολο της χωρικής αρμοδιότητας των μονάδων που ενοποιούνται, δηλαδή το 1ο, το 2ο και το 3ο Τελωνείο Πειραιά, καθώς και τον Τελωνειακό Ελεγκτικό Σταθμό Πόρου.

Ωράριο λειτουργίας και εξυπηρέτηση κοινού

Το ωράριο λειτουργίας του ενοποιημένου τελωνείου ορίζεται από Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:30 – 21:00. Τα Σάββατα το τελωνείο θα λειτουργεί από τις 07:30 έως τις 13:00. Οι αίθουσες επιβατών θα είναι ανοιχτές καθημερινά από τις 06:00 έως τις 22:00, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα 24ωρης εξυπηρέτησης σε έκτακτες περιπτώσεις, εξασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη διακίνηση ταξιδιωτών και αγαθών.

Διαχείριση εκτός ωραρίου και λειτουργία υφιστάμενων δομών

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, εμπορευματικές κινήσεις που θα πραγματοποιούνται τις Κυριακές, τις αργίες, καθώς και η παροχή υπηρεσιών εκτός του κανονικού ωραρίου, απαιτούν σχετική αίτηση και προϋποθέτουν διαθεσιμότητα του απαραίτητου προσωπικού. Επισημαίνεται ότι οι υφιστάμενοι χώροι φυσικού ελέγχου και τελωνειακής επιτήρησης για τα εμπορεύματα, τα μεταφορικά μέσα και τις αποσκευές των επιβατών θα συνεχίσουν να λειτουργούν όπως έχουν, χωρίς να υπάρξουν επιχειρησιακές μεταβολές.

Στρατηγικός εκσυγχρονισμός του τελωνειακού συστήματος

Όπως υπογραμμίζει η ΑΑΔΕ, η ενοποίηση των τελωνείων στον Πειραιά συνιστά «ένα ακόμη στρατηγικό βήμα» προς την οικοδόμηση ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και διαφανούς τελωνειακού περιβάλλοντος στη χώρα. Η ενέργεια αυτή αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την ανάπτυξη του εμπορίου και της εθνικής οικονομίας, διευκολύνοντας τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τους πολίτες μέσω της αναβάθμισης των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών.