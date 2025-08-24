Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιστροφή μεγάλου μέρους των αδειούχων του Αυγούστου στην Αθήνα, καθώς αύριο Δευτέρα είναι εργάσιμη ημέρα και ας μένει άλλη μία εβδομάδα για να μας αποχαιρετήσει ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού.

Μέχρι στιγμής η κίνηση στα δύο εθνικά οδικά δίκτυα διεξάγεται ομαλά. Αυξημένη κίνηση παρατηρείται στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, λίγο μετά την Κινέτα μέχρι το ύψος της επαρχιακής οδού Μεγάρων-Αλεποχωρίου στα Μέγαρα και στα διόδια της Αττικής Οδού.

Μέχρι περίπου τις 19:30 ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, λόγω των αφίξεων πλοίων με εκδρομείς από τα νησιά του Αιγαίου.

Δείτε φωτογραφίες: