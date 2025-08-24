Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε η εισαγγελία Βόλου στον 40χρονο που δολοφόνησε με μαχαίρι την 36χρονη σύζυγο του. Ο άνδρας ζήτησε προθεσμία και θα απολογηθεί την Τρίτη.

Το πρωί, με σκυμμένο το κεφάλι, αμίλητος και φορώντας αλεξίσφαιρο οδηγήθηκε ο δράστης υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου.

Στο μεταξύ, δόθηκε παραγγελία από την εισαγγελία να γίνει κατεπείγουσα και κατά προτεραιότητα κοινωνική έρευνα από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού προκειμένου να διαπιστωθεί εντός της εβδομάδας πού θα ανατεθεί η επιμέλειά τους. Μέχρι στιγμής βρίσκονται υπό την φροντίδα της οικογενειακής γραμμής της μητέρας.

Ακόμη, δόθηκε εντολή από την εισαγγελία να διερευνηθεί η νοσηλεία του 40χρονου, σε σχέση με τα συμπτώματα που παρουσίασε και χρειάστηκε να νοσηλευτεί, την διάρκεια και την θεραπεία που ενδεχομένως δέχθηκε.

«Με απατούσε η γυναίκα μου, τι να έκανα»

«Με απατούσε η γυναίκα μου, τι να έκανα» φέρεται να ήταν τα πρώτα λόγια του 40χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη το Σάββατο το μεσημέρι σε απόσταση περίπου 500 μέτρα από το σημείο που διέπταξε το φρικτό έγκλημα. Η Αστυνομία είχε εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του, εξετάζοντας εξονυχιστικά τα πλάνα από κάμερες ασφαλείας, ενώ υπήρξε και μαρτυρία γειτόνισσας, σύμφωνα με την οποία τον είδε να κυκλοφορεί έξω από το σπίτι του χθες βράδυ. Τελικά συνελήφθη σε οικόπεδο στην οδό Ευρυπίδου, όπου κοιμόταν μέσα στα χόρτα και όπου τον εντόπισε γείτονας, που κάλεσε στην Αστυνομία.

Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας thenewspaper.gr, το πρώτο πράγμα που ζήτησε από τους αστυνομικούς μόλις του πέρασαν χειροπέδες, ήταν λίγο νερό, καθώς για 29 ώρες δεν είχε φάει και δεν είχε πιει νερό.

Είχε επιτεθεί με μαχαίρι και στον εργοδότη του – Το βαρύ ποινικό παρελθόν του δολοφόνου

Σύμφωνα με μία αποκλειστική μαρτυρία στο MEGA, ο 40χρονος φαίνεται πως κατά το παρελθόν είχε επιτεθεί με μαχαίρι και στον εργοδότη του. «Πριν κάποιο καιρό δούλευε σε εργολάβο κάπου στην Μακεδονία, βόρεια Ελλάδα. Είχε μια διαφωνία με το αφεντικό του και του είχε βγάλει μαχαίρι τον είχε απειλήσει» ανέφερε χαρακτηριστικά η μαρτυρία αυτή.

Ο δράστης έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν τόσο για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όσο και για ενδοοικογενειακή βία, ενώ έχει νοσηλευτεί και σε ψυχιατρική κλινική. Συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 2024 συνελήφθη στον Βόλο για διοικητική απέλαση.

Το 2020 καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 4 ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών. Το 2018 του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους για ψευδή ανωμοτί κατάθεση. Το 2013 συνελήφθη για πλαστογραφία και παράνομη είσοδο στη χώρα. Τον περασμένο Ιούνιο, με εντολή εισαγγελέα, εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική μετά από απόπειρα αυτοκτονίας.