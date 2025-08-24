Πρόσωπο με πρόσωπο με τον 40χρονος πατέρα της και δολοφόνο της 36χρονης μητέρας της βρέθηκε στα κρατητήρια της Ασφάλειας Μαγνησίας η 18χρονη κόρη της οικογένειας, στην οποία ο συζυγοκτόνος επιχείρησε να εμφανιστεί μετανιωμένος, ωστόσο δεν έκρυψε ότι ακόμη τον «τρώει» αν τον απατούσε το θύμα.

Μιλώντας με την μεγαλύτερη κόρη του ο 40χρονος Αλβανός προσπάθησε να δικαιολογηθεί. «Θόλωσα, δεν ήθελα να το κάνω», φαίνεται να της είπε. Ωστόσο, την ώρα που ισχυριζόταν αφενός, ότι δεν ήθελε να σκοτώσει τη σύζυγό του, αφετέρου ακόμα και μετά τη σύλληψή του συνέχισε να ρωτά την κόρη του, εάν η μητέρα της τον απατούσε. Κάτι που δείχνει την εμμονή που είχε με την άτυχη γυναίκα. «Ξέρω τι έκανα, ξέρω το λάθος μου, θόλωσα και έκανα ό, τι έκανα. Δεν ήθελα να το κάνω. Εσύ ήξερες εάν η μητέρα σου με απατούσε;» είπε χαρακτηριστικά στην κόρη του.

Σήμερα το πρωί ο 40χρονος, αμίλητος, με κατεβασμένο κεφάλι και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, πέρασε το κατώφλι του Εισαγγελέα Βόλου. Μετά από μία ώρα αποχώρησε από το Δικαστικό Μέγαρο, έχοντας ακούσει τον Εισαγγελέα να του ασκεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά θύματος ενδοοικογενειακής βίας. Ο δράστης ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Τρίτη 26 Αυγούστου.

Εισαγγελική εντολή για έρευνα για τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών

Στο μεταξύ, δόθηκε εντολή από την Εισαγγελία του Βόλου για κατεπείγουσα κοινωνική έρευνα από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου για τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας, τα οποία παραμένουν μέχρι στιγμής υπό την εποπτεία συγγενών της 36χρονης. Με εντολή της Εισαγγελίας θα διερευνηθεί και η νοσηλεία που είχε ο 40χρονος τον περασμένο Ιούνιο σε ψυχιατρείο και υπό ποιες συνθήκες αφέθηκε ελεύθερος.

«Αυτό έγινε τώρα, τον τελευταίο καιρό, που έκανε μία απόπειρα αυτοκτονίας. Από εκεί και μετά, ο Π…. ποτέ δεν είχε καμιά σχέση ούτε με ψυχιατρεία ούτε με τίποτα», είπε ο γαμπρός του 40χρονου.

Κρυβόταν σε απόσταση 200 μέτρων από το σπίτι

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε αποκλειστικά το MEGA, καταγράφεται η στιγμή που οι αστυνομικοί έφθασαν στο σημείο που ο 40χρονος ήταν κρυμμένος για περισσότερες από 24 ώρες, σε εγκαταλελειμμένο οικόπεδο και σε απόσταση μόλις 200 μέτρων από το σπίτι που δολοφόνησε άγρια την 36χρονη σύζυγο του. Ο δράστης βρέθηκε ξαπλωμένος μέσα σε χόρτα, με άλλα ρούχα απ’ αυτά που φορούσε όταν διέπραξε το έγκλημα, ήταν καταβεβλημένος και δεν έφερε καμία αντίσταση. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν, ότι κατά την σύλληψή του ήταν αμετανόητος, λέγοντας στους αστυνομικούς: «Καλά της έκανα. Αυτό της άξιζε. Δεν μετανιώνω για τίποτα».

«Θα πάρω εκδίκηση για τη μάνα μου»

«Αυτό που έκανε στη μαμά μου, θα το κάνω και εγώ στον ίδιο. Θα τον εκδικηθώ. Δεν θέλω να τον ξαναδώ ποτέ στα μάτια μου! Όμως θα φροντίσω να τον συναντήσω, γιατί θέλω να του πω “ντροπή”. Θα πάρω την εκδίκηση για την μάνα μου. Την έχασα, “έφυγε” από τα χέρια του, αλλά για μένα έχουν πεθάνει και οι δύο. Αγαπάω τους γονείς μου, αλλά τώρα πέθαναν και οι δύο. Δεν έχω πια ούτε μάνα, ούτε πατέρα όπως και τα μικρότερα αδερφάκια μου. Εγώ θα γίνω στο εξής για εκείνα και μάνα και πατέρας» είπε η 18χρονη κόρη της οικογένειας μετά το φρικτό έγκλημα και πριν συναντήσει τον πατέρα της.

Ο 40χρονος ζήλευε παθολογικά την 36χρονη σύζυγο του, και είχε εμμονή μαζί της. Είδε δύο μηνύματα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και τον «τύφλωσε» η παράλογη ζήλια. «Τώρα το τελευταίο καιρό μέσα στο μυαλό του έφτιαξε ένα σενάριο και το προχώρησε από μόνος του. Ότι η Όλα τον απατούσε, χωρίς όμως να έχει αποδείξεις οτιδήποτε. Είδε μόνο δύο μηνύματα. Αυτή αποφάσισε, ότι δεν θέλει να είναι άλλο μαζί του, του το είπε και αυτός άργησε να το δεχτεί», είπε ο γαμπρός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, τον τελευταίο καιρό η 36χρονη γυναίκα φαίνεται πως ήθελε να χωρίσει τον 40χρονο.

«Τη βίαζε συνέχεια για να μην τον χωρίσει»

Την ίδια ώρα σοκάρει η αδελφή της 36χρονης, η οποία μιλώντας στον ALPHA είπε ότι «η αδελφή μου ερωτεύτηκε αυτό το κάθαρμα από μικρή ηλικία. Αυτός όταν έκανε τα παιδιά, άλλαξε. Έγινε κακοποιητικός. Τη χτυπούσε, τη βίαζε για να μην τον χωρίσει. Πήγαινε και έκανε εκτρώσεις συνέχεια. Της έλεγε “αν με χωρίσεις, εγώ θα κάνω χειρότερα”».

«Πολλά χρόνια, που εμείς δεν μιλήσαμε (στις Αρχές) και είναι το φταίξιμό μας αυτό. Γιατί, έλεγα στην αδελφή μου να τον χωρίσει, αλλά εκείνη φοβόταν. Έκανα ό, τι μπορούσα να τη βοηθήσω, με χρήματα, αλλά δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα με τέσσερα παιδιά. Αυτός έλεγε στα παιδιά “εσείς μην ανακατεύεστε, κλείστε το στόμα σας” και τη χτυπούσε μπροστά τους», είπε ακόμη.

«Είναι προφανώς μετανιωμένος και συντετριμμένος»

Ο δικηγόρος του, Βασίλης Νουλέζας, μιλώντας στο STAR είπε ότι ο εντολέας του «είναι προφανώς μετανιωμένος και συντετριμμένος, γιατί σκότωσε με τα ίδια του τα χέρια τη γυναίκα που αγάπησε και με την οποία δημιούργησε οικογένεια και έφερε στον κόσμο τέσσερα παιδιά», μιλώντας στο STAR.

Σε ό,τι αφορά την πρώτη κατάθεση στους αστυνομικούς ότι «θόλωσα, τη σκότωσα και δεν μετανιώνω για τίποτα», ο δικηγόρος έκανε λόγο για «ενδεχομένως προκλητική συμπεριφορά της 36χρονης για τον νέο σύντροφό της», προσθέτοντας ότι ο πελάτης του «έχασε την ψυχραιμία του, χωρίς αυτό να αποτελεί δικαιολογία να αφαιρείς ανθρώπινη ζωή και διέπραξε αυτό το ειδεχθές έγκλημα».

«Σε ό,τι αφορά το ψυχιατρικό υπόβαθρο, είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν. Μάλλον πρόκειται για ακούσια νοσηλεία, κατόπιν αιτήσεως και της συζύγου. Το δυστύχημα είναι ότι χάθηκε ένας νέος άνθρωπος. Θα έπρεπε να δείξει ψυχραιμία, να αλλάξει σελίδα στη ζωή του, χωρίς να φτάσει σε πράξη βίας», κατέληξε.